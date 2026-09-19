Микрофон петличный Godox LMS-12A AXL
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микрофон петличный Godox LMS-12A AXL
Godox LMS-12A AXL – конденсаторный петличный микрофон с частотным диапазоном 50-20000 Гц, соотношением сигнал/шум ?75 дБ, кабелем 1.2 м со штекером TRS 3.5мм на конце. Всенаправленный петличный микрофон предназначен для четкой синхронной записи речи во время съемок прямых эфиров, интервью, лекций, презентаций или любых других «живых» выступлений. Микрофон совместим c камерами и другими записывающими устройствами с разъемом TRS 3, 5 мм. Микрофон Godox LMS-12A AXL отличается от модели Godox LMS-12A AX наличием штекера с фиксатором, благодаря чему микрофон может использоваться с цифровыми беспроводными микрофонными системами с винтовым разъемом TRS. LMS-12A AXL имеет всенаправленную полярную диаграмму, улавливает звук со всех сторон капсулы и обеспечивает постоянный уровень звука, даже если пользователь отвернулся от микрофона. Широкий частотный диапазон, высокая чувствительность микрофона и соотношение сигнал/шум позволяют записывать чистый естественный звук профессионального качества. Компактный, легкий и прочный корпус из алюминиевого сплава надежно защищает микрофон, как от помех, так и от механических воздействий. Ветрозащита из поролона высокой плотности эффективно снижает нежелательные посторонние шумы – шуршание одежды, звуки дыхание, порывы ветра и т.д. Микрофон надежно и незаметно крепится на одежде, благодаря съемной металлической клипсе, освобождая руки пользователя.
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