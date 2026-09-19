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Осветитель светодиодный Godox SZ200Bi фокусируемый купить с доставкой в Москве
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Осветитель светодиодный Godox SZ200Bi фокусируемый

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Осветитель светодиодный Godox SZ200Bi фокусируемый - фото 1
Осветитель светодиодный Godox SZ200Bi фокусируемый - фото 2
Осветитель светодиодный Godox SZ200Bi фокусируемый - фото 3
Осветитель светодиодный Godox SZ200Bi фокусируемый - фото 4
Осветитель светодиодный Godox SZ200Bi фокусируемый - фото 5
Осветитель светодиодный Godox SZ200Bi фокусируемый - фото 6
Осветитель светодиодный Godox SZ200Bi фокусируемый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, матовый рассеиватель, защитная крышка, стандартный рефлектор, блок питания, кабель питания, держатель на липучке, тросик металлический, руководство
Цветовая температура
2800-6500 К
  • Осветитель светодиодный Godox SZ200Bi фокусируемый - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox SZ200Bi фокусируемый - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox SZ200Bi фокусируемый - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox SZ200Bi фокусируемый - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox SZ200Bi фокусируемый - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox SZ200Bi фокусируемый - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox SZ200Bi фокусируемый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 486609
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, матовый рассеиватель, защитная крышка, стандартный рефлектор, блок питания, кабель питания, держатель на липучке, тросик металлический, руководство
Цветовая температура
2800-6500 К
Габаритные размеры, см
33,6х19,8х16,5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х27х27
Вес, кг.
5.3

Описание товара Осветитель светодиодный Godox SZ200Bi фокусируемый

Godox SZ200Bi - биколорный светодиодный осветитель с возможностью фокусирования, предназначенный для использования в видеопроизводстве, съемке прямых трансляций, а также фотосъемке. Сочетая высокую производительность, точность цветопередачи, широкий диапазон регулировки цветовой температуры и совместимость с насадками с байонетом Bowens, этот осветитель может удовлетворить различные потребности в освещении и даст вам максимальную свободу для творчества. Поворачивая рукоятку, вы можете фокусировать луч света для регулировки угла рассеивания от 20° до 65°, что позволяет сосредоточиться на творчестве, вместо траты времени на смену осветительных приборов и регулировку расстояния. Благодаря высоким показателям индекса CRI и TLCI, SZ200Bi обеспечивает яркий естественный свет и точную цветопередачу. Широкий диапазон регулировки цветовой температуры позволяет быстро подстроиться к окружающему освещению, без необходимости использования цветных гелевых фильтров. Для реализации самых разнообразных сценариев освещения, SZ200Bi имеет 8 предустановленных настраиваемых кинематографических световых спецэффектов, включая имитацию вспышки, молнии, разбитой лампочки, телевизора, свечи, огня, фейерверка и SOS. Благодаря бесшумному режиму, SZ200Bi позволяет пользователям сосредоточиться на процессе съемки и не беспокоиться из-за шумовых помех от осветительных приборов.



Теги товара: светодиодные led

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox SZ200Bi фокусируемый




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Тип осветителя
светодиодный
Комплектация
осветитель, матовый рассеиватель, защитная крышка, стандартный рефлектор, блок питания, кабель питания, держатель на липучке, тросик металлический, руководство
Цветовая температура
2800-6500 К
Габаритные размеры, см
33,6х19,8х16,5
Страна производитель
Китай
Описание
Godox SZ200Bi - биколорный светодиодный осветитель с возможностью фокусирования, предназначенный для использования в видеопроизводстве, съемке прямых трансляций, а также фотосъемке. Сочетая высокую производительность, точность цветопередачи, широкий диапазон регулировки цветовой температуры и совместимость с насадками с байонетом Bowens, этот осветитель может удовлетворить различные потребности в освещении и даст вам максимальную свободу для творчества. Поворачивая рукоятку, вы можете фокусировать луч света для регулировки угла рассеивания от 20° до 65°, что позволяет сосредоточиться на творчестве, вместо траты времени на смену осветительных приборов и регулировку расстояния. Благодаря высоким показателям индекса CRI и TLCI, SZ200Bi обеспечивает яркий естественный свет и точную цветопередачу. Широкий диапазон регулировки цветовой температуры позволяет быстро подстроиться к окружающему освещению, без необходимости использования цветных гелевых фильтров. Для реализации самых разнообразных сценариев освещения, SZ200Bi имеет 8 предустановленных настраиваемых кинематографических световых спецэффектов, включая имитацию вспышки, молнии, разбитой лампочки, телевизора, свечи, огня, фейерверка и SOS. Благодаря бесшумному режиму, SZ200Bi позволяет пользователям сосредоточиться на процессе съемки и не беспокоиться из-за шумовых помех от осветительных приборов.


Теги товара: светодиодные led
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Отзывы


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