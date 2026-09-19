Осветитель светодиодный Godox SZ200Bi фокусируемый
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Характеристики
Описание товара Осветитель светодиодный Godox SZ200Bi фокусируемый
Godox SZ200Bi - биколорный светодиодный осветитель с возможностью фокусирования, предназначенный для использования в видеопроизводстве, съемке прямых трансляций, а также фотосъемке. Сочетая высокую производительность, точность цветопередачи, широкий диапазон регулировки цветовой температуры и совместимость с насадками с байонетом Bowens, этот осветитель может удовлетворить различные потребности в освещении и даст вам максимальную свободу для творчества. Поворачивая рукоятку, вы можете фокусировать луч света для регулировки угла рассеивания от 20° до 65°, что позволяет сосредоточиться на творчестве, вместо траты времени на смену осветительных приборов и регулировку расстояния. Благодаря высоким показателям индекса CRI и TLCI, SZ200Bi обеспечивает яркий естественный свет и точную цветопередачу. Широкий диапазон регулировки цветовой температуры позволяет быстро подстроиться к окружающему освещению, без необходимости использования цветных гелевых фильтров. Для реализации самых разнообразных сценариев освещения, SZ200Bi имеет 8 предустановленных настраиваемых кинематографических световых спецэффектов, включая имитацию вспышки, молнии, разбитой лампочки, телевизора, свечи, огня, фейерверка и SOS. Благодаря бесшумному режиму, SZ200Bi позволяет пользователям сосредоточиться на процессе съемки и не беспокоиться из-за шумовых помех от осветительных приборов.
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Теги товара: светодиодные led
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Теги товара: светодиодные led
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