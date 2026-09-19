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Фон пластиковый Falcon Eyes PVC 60х130M серый купить с доставкой в Москве
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Фон пластиковый Falcon Eyes PVC 60х130M серый

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Фон пластиковый Falcon Eyes PVC 60х130M серый - фото 1
Фон пластиковый Falcon Eyes PVC 60х130M серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотофоны
  • Фон пластиковый Falcon Eyes PVC 60х130M серый - фото 1
  • Фон пластиковый Falcon Eyes PVC 60х130M серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 486596
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Фотофоны
Высота, см
65
Материал
пластиковый
Рисунок
нет
Цвет
серый матовый
Ширина, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х12х11
Вес, г.
500

Описание товара Фон пластиковый Falcon Eyes PVC 60х130M серый

Фон пластиковый PVC 60х130M отлично подойдет в случае, когда требуется однотонная серая матовая поверхность для фото- или видеосъемок. Малый вес фона (0.3 кг) и компактные размеры рулона (60х6х6 см) сделают его незаменимым как в небольшой офисной, так и в профессиональной фотостудии. Фотофон можно использовать для предметной съемки, фото или видеосъемки товаров, проведения обзоров и мастер-классов и многого другого. Толщина листа 0.4 мм. Фон двухсторонний, серая матовая поверхность с обеех сторон. Фон не дает бликов, поэтому тени на нем получаются мягкие и ровные. Пластиковый фон влагостойкий, прочный, устойчивый к истиранию. Фон легко моется или протирается сухой тряпкой. При правильном использовании фотофон прослужит долгое время.

Отзывы о товаре Фон пластиковый Falcon Eyes PVC 60х130M серый




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Фотофоны
Высота, см
65
Материал
пластиковый
Рисунок
нет
Цвет
серый матовый
Ширина, см
11
Страна производитель
Китай
Описание
Фон пластиковый PVC 60х130M отлично подойдет в случае, когда требуется однотонная серая матовая поверхность для фото- или видеосъемок. Малый вес фона (0.3 кг) и компактные размеры рулона (60х6х6 см) сделают его незаменимым как в небольшой офисной, так и в профессиональной фотостудии. Фотофон можно использовать для предметной съемки, фото или видеосъемки товаров, проведения обзоров и мастер-классов и многого другого. Толщина листа 0.4 мм. Фон двухсторонний, серая матовая поверхность с обеех сторон. Фон не дает бликов, поэтому тени на нем получаются мягкие и ровные. Пластиковый фон влагостойкий, прочный, устойчивый к истиранию. Фон легко моется или протирается сухой тряпкой. При правильном использовании фотофон прослужит долгое время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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