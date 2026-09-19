Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Фотофоны
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 486593
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Описание товара Фон пластиковый Falcon Eyes PVC PRO 100х120MR черный
Фон пластиковый PVC PRO 100х120MR отлично подойдет в случае, когда требуется однотонная черная матовая или глянцевая поверхность для фото- или видеосъемок. Малый вес фона (0.45 кг) и компактные размеры рулона (100х6х6 см) сделают его незаменимым как в небольшой офисной, так и в профессиональной фотостудии.
Фотофон можно использовать для предметной съемки, фото или видеосъемки товаров, проведения обзоров и мастер-классов и многого другого. Толщина листа 0.4 мм.
Фон двухсторонний, черная матовая поверхность с одной стороны и глянцевая – с другой. Фон не дает бликов, поэтому тени на нем получаются мягкие и ровные.
Пластиковый фон влагостойкий, прочный, устойчивый к истиранию. Фон легко моется или протирается сухой тряпкой. При правильном использовании фотофон прослужит долгое время.
Фон пластиковый PVC PRO 100х120MR отлично подойдет в случае, когда требуется однотонная черная матовая или глянцевая поверхность для фото- или видеосъемок. Малый вес фона (0.45 кг) и компактные размеры рулона (100х6х6 см) сделают его незаменимым как в небольшой офисной, так и в профессиональной фотостудии.
Фотофон можно использовать для предметной съемки, фото или видеосъемки товаров, проведения обзоров и мастер-классов и многого другого. Толщина листа 0.4 мм.
Фон двухсторонний, черная матовая поверхность с одной стороны и глянцевая – с другой. Фон не дает бликов, поэтому тени на нем получаются мягкие и ровные.
Пластиковый фон влагостойкий, прочный, устойчивый к истиранию. Фон легко моется или протирается сухой тряпкой. При правильном использовании фотофон прослужит долгое время.
Фон пластиковый Falcon Eyes PVC PRO 100х120MR черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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