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Монитор Dell 27" C2722DE S/Bk (2722-4918) купить с доставкой в Москве
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Монитор Dell 27" C2722DE S/Bk (2722-4918)

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Монитор Dell 27&quot; C2722DE S/Bk (2722-4918) - фото 1
Монитор Dell 27&quot; C2722DE S/Bk (2722-4918) - фото 2
Монитор Dell 27&quot; C2722DE S/Bk (2722-4918) - фото 3
Монитор Dell 27&quot; C2722DE S/Bk (2722-4918) - фото 4
Монитор Dell 27&quot; C2722DE S/Bk (2722-4918) - фото 5
Монитор Dell 27&quot; C2722DE S/Bk (2722-4918) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мониторы
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
  • Монитор Dell 27&quot; C2722DE S/Bk (2722-4918) - фото 1
  • Монитор Dell 27&quot; C2722DE S/Bk (2722-4918) - фото 2
  • Монитор Dell 27&quot; C2722DE S/Bk (2722-4918) - фото 3
  • Монитор Dell 27&quot; C2722DE S/Bk (2722-4918) - фото 4
  • Монитор Dell 27&quot; C2722DE S/Bk (2722-4918) - фото 5
  • Монитор Dell 27&quot; C2722DE S/Bk (2722-4918) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
63 280 руб.  66 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 485578
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Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Мониторы
Изогнутый экран
нет
Особенности
встроенная веб-камера, подсветка без мерцания (Flicker-Free), поворот на 90 градусов, регулировка по высоте, встроенные колонки, встроенный микрофон
Комплектация
Монитор с подставкой, Пользовательская документация, Комплект кабелей
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45, 2 x USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
22.8
Габаритные размеры с подставкой
612,4 x 231 x 446 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х49х17
Вес, кг.
12.8

Описание товара Монитор Dell 27" C2722DE S/Bk (2722-4918)

Играйте иработайте по-новому со стильным и изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора и великолепному разрешению, у вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация и максимально четкие и яркие цвета позволят полностью погрузиться в мир игры с реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра в кинотеатре. А благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.



Теги товара: 27", большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор Dell 27" C2722DE S/Bk (2722-4918)




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Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Мониторы
Изогнутый экран
нет
Особенности
встроенная веб-камера, подсветка без мерцания (Flicker-Free), поворот на 90 градусов, регулировка по высоте, встроенные колонки, встроенный микрофон
Комплектация
Монитор с подставкой, Пользовательская документация, Комплект кабелей
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
60
Развернуть
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
5
Разъемы
HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45, 2 x USB Type-C, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Разъем DVI
Нет
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Встроенная Web камера
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
22.8
Габаритные размеры с подставкой
612,4 x 231 x 446 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Играйте иработайте по-новому со стильным и изящным монитором. Благодаря широкому углу обзора и великолепному разрешению, у вас захватит дух от сцен эпичных баталий. Точная детализация и максимально четкие и яркие цвета позволят полностью погрузиться в мир игры с реалистичным изображением. Монитор создает ощущение просмотра в кинотеатре. А благодаря продуманному дизайну, вы получаете еще больше экранного пространства.


Теги товара: 27", большие, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Dell 27" C2722DE S/Bk (2722-4918) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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