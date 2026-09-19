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Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный купить с доставкой в Москве
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Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный

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Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 1
Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 2
Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 3
Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 4
Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 5
Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 6
Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 7
Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 8
Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 9
Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 10
Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 11
Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 12
Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 13
Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 14
Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 15
Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 16
Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 17
Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 18
Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 19
Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 20
Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 21
Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Прицел
  • Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 1
  • Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 2
  • Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 3
  • Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 4
  • Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 5
  • Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 6
  • Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 7
  • Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 8
  • Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 9
  • Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 10
  • Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 11
  • Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 12
  • Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 13
  • Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 14
  • Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 15
  • Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 16
  • Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 17
  • Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 18
  • Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 19
  • Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 20
  • Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 21
  • Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 482694
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Прицел
Размеры в упаковке, см
29х17х12
Вес, кг.
1.3

Описание товара Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный

Многофункциональный прибор ночного видения, может использоваться как цифровой монокуляр, прицел дневного и ночного видения, в качестве ночной насадки на оптический прицел. Два фокусируемых ИК-фонаря с длиной волны 850 и 940 нм и регулируемым диапазоном мощности. Оптический зум 1-8х, цифровой зум 4х (максимальное увеличение 24х), диаметр объектива 25 мм, дальность распознавания в полной темноте 400м. Тактическая сетка 7 видов, 4 цвета (красный, зеленый, черный, белый). Пылезащищенный корпус (степень защиты IPХ5), крепление Weaver. Для огнестрельного нарезного оружия с дульной энергией до 4400 Дж.

Отзывы о товаре Прицел цифровой Veber DigitalBat 1-24HD многофункциональный




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Прицел
Описание
Многофункциональный прибор ночного видения, может использоваться как цифровой монокуляр, прицел дневного и ночного видения, в качестве ночной насадки на оптический прицел. Два фокусируемых ИК-фонаря с длиной волны 850 и 940 нм и регулируемым диапазоном мощности. Оптический зум 1-8х, цифровой зум 4х (максимальное увеличение 24х), диаметр объектива 25 мм, дальность распознавания в полной темноте 400м. Тактическая сетка 7 видов, 4 цвета (красный, зеленый, черный, белый). Пылезащищенный корпус (степень защиты IPХ5), крепление Weaver. Для огнестрельного нарезного оружия с дульной энергией до 4400 Дж.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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