Очиститель воздуха Супер-Плюс-Эко-С Black
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Характеристики
Описание товара Очиститель воздуха Супер-Плюс-Эко-С Black
Воздухоочиститель «Супер Плюс Эко-C» сделает воздух в помещении чистым, обеспечивая удаление из воздуха пыльцы растений, спор грибков, продуктов жизнедеятельности домашних животных и клещей, мелкодисперсной (невидимой невооруженным глазом) пыли, абсорбированных на ней газообразных веществ, табачного дыма, тяжёлых металлов. Воздухоочиститель оказывает профилактическое и оздоравливающее воздействие при различных бронхолёгочных заболеваниях аллергической природы, расстройствах сна, устраняет синдром хронической усталости. Сменные фильтры в приборе не используются — кассета 3–4 раза в месяц промывается водой. За счёт того, что в приборе нет вентилятора или других движущихся частей, он практически бесшумен и очень экономичен в эксплуатации — потребляет электроэнергии менее 10 Вт в час, меньше, чем самая маломощная электрическая лампочка. Тем не менее он очищает воздух в помещении объёмом до 70 кубометров, причём коэффициент фильтрации пыли достигает 90%. Прибор надёжен, компактен и имеет современный дизайн. Он не только очищает воздух в помещении, но и создаёт в нём оптимальный для человека уровень ионизации, в рекомендуемых микроконцентрациях обогащает воздух озоном, за счёт чего воздух становится свежим и бодрящим, приближённым к естественным природным характеристикам. А с помощью специальной приставки прибор может наполнить помещение ароматами природы, что улучшит ваше настроение. Одним словом, электронный воздухоочиститель «Супер Плюс Эко-C» принесёт вам в дом или офис чистый воздух — такой, каким его создала природа.
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