Top.Mail.Ru
Очиститель воздуха Супер-Плюс-Эко-С Black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Очиститель воздуха Супер-Плюс-Эко-С Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Очиститель воздуха Супер-Плюс-Эко-С Black - фото 1
Очиститель воздуха Супер-Плюс-Эко-С Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
  • Очиститель воздуха Супер-Плюс-Эко-С Black - фото 1
  • Очиститель воздуха Супер-Плюс-Эко-С Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 890 руб. 
Начислим 95 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 482118
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Очиститель воздуха Супер-Плюс-Эко-С Black
5 890 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Супер-Плюс
Тип товара
Очиститель воздуха
Размеры в упаковке, см
28х20х15
Вес, кг.
1

Описание товара Очиститель воздуха Супер-Плюс-Эко-С Black

Воздухоочиститель «Супер Плюс Эко-C» сделает воздух в помещении чистым, обеспечивая удаление из воздуха пыльцы растений, спор грибков, продуктов жизнедеятельности домашних животных и клещей, мелкодисперсной (невидимой невооруженным глазом) пыли, абсорбированных на ней газообразных веществ, табачного дыма, тяжёлых металлов. Воздухоочиститель оказывает профилактическое и оздоравливающее воздействие при различных бронхолёгочных заболеваниях аллергической природы, расстройствах сна, устраняет синдром хронической усталости. Сменные фильтры в приборе не используются — кассета 3–4 раза в месяц промывается водой. За счёт того, что в приборе нет вентилятора или других движущихся частей, он практически бесшумен и очень экономичен в эксплуатации — потребляет электроэнергии менее 10 Вт в час, меньше, чем самая маломощная электрическая лампочка. Тем не менее он очищает воздух в помещении объёмом до 70 кубометров, причём коэффициент фильтрации пыли достигает 90%. Прибор надёжен, компактен и имеет современный дизайн. Он не только очищает воздух в помещении, но и создаёт в нём оптимальный для человека уровень ионизации, в рекомендуемых микроконцентрациях обогащает воздух озоном, за счёт чего воздух становится свежим и бодрящим, приближённым к естественным природным характеристикам. А с помощью специальной приставки прибор может наполнить помещение ароматами природы, что улучшит ваше настроение. Одним словом, электронный воздухоочиститель «Супер Плюс Эко-C» принесёт вам в дом или офис чистый воздух — такой, каким его создала природа.

Отзывы о товаре Очиститель воздуха Супер-Плюс-Эко-С Black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Супер-Плюс
Тип товара
Очиститель воздуха
Описание
Воздухоочиститель «Супер Плюс Эко-C» сделает воздух в помещении чистым, обеспечивая удаление из воздуха пыльцы растений, спор грибков, продуктов жизнедеятельности домашних животных и клещей, мелкодисперсной (невидимой невооруженным глазом) пыли, абсорбированных на ней газообразных веществ, табачного дыма, тяжёлых металлов. Воздухоочиститель оказывает профилактическое и оздоравливающее воздействие при различных бронхолёгочных заболеваниях аллергической природы, расстройствах сна, устраняет синдром хронической усталости. Сменные фильтры в приборе не используются — кассета 3–4 раза в месяц промывается водой. За счёт того, что в приборе нет вентилятора или других движущихся частей, он практически бесшумен и очень экономичен в эксплуатации — потребляет электроэнергии менее 10 Вт в час, меньше, чем самая маломощная электрическая лампочка. Тем не менее он очищает воздух в помещении объёмом до 70 кубометров, причём коэффициент фильтрации пыли достигает 90%. Прибор надёжен, компактен и имеет современный дизайн. Он не только очищает воздух в помещении, но и создаёт в нём оптимальный для человека уровень ионизации, в рекомендуемых микроконцентрациях обогащает воздух озоном, за счёт чего воздух становится свежим и бодрящим, приближённым к естественным природным характеристикам. А с помощью специальной приставки прибор может наполнить помещение ароматами природы, что улучшит ваше настроение. Одним словом, электронный воздухоочиститель «Супер Плюс Эко-C» принесёт вам в дом или офис чистый воздух — такой, каким его создала природа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Очиститель воздуха Супер-Плюс-Эко-С Black - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5890 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...