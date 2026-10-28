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Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный купить с доставкой в Москве
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Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный

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Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 1
Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 2
Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 3
Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 4
Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 5
Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 6
Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 7
Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 8
Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 9
Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 10
Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 11
Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 12
Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 13
Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 14
Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 15
Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 16
Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
черный
Источник питания
сеть
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 6
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 7
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 8
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 9
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 10
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 11
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 12
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 13
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 14
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 15
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 16
  • Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 610 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 700511
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный
4 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PRimera
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
черный
Индикация
влажности
Емкость резервуара для воды
5
Расход воды, мл/ч
300 мл/ч
Функция ароматизации
да
Гигростат
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х29х27
Вес, кг.
2.5

Описание товара Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный

Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A ? идеальный вариант для дома. Он поможет создать оптимальные условия для пребывания в помещении, решит проблему с сухим воздухом. Обладая мощностью 30 Вт, увлажнитель будет эффективен в помещении площадью 40 м?. Он расходует 300 мл/ч. Благодаря регулировки мощности пара можно уменьшить или увеличить расход. Благодаря встроенному гигростату Primera HUP-G3150-A может работать в автоматическом режиме поддержания заданного уровня влажности. Он будет автоматически включаться при падении уровня влажности и отключаться при достижении оптимальных показателей. В верхней части корпуса установлена емкость для воды объемом 5 л. При отсутствии воды в емкости устройство автоматически прекращает работу. Особенность увлажнителя в поддержке функции ионизации. Это позволяет ему обеззараживать воду в емкости, чтобы в воздух распылялись частицы без бактерий и вредных микроорганизмов. Прибор также может работать по таймеру до 8 часов.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный




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Характеристики
Бренд
PRimera
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Установка
настольная
Цвет
черный
Индикация
влажности
Емкость резервуара для воды
5
Расход воды, мл/ч
300 мл/ч
Функция ароматизации
да
Гигростат
да
Источник питания
сеть
Развернуть
Потребляемая мощность
25
Страна производитель
Китай
Описание
Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A ? идеальный вариант для дома. Он поможет создать оптимальные условия для пребывания в помещении, решит проблему с сухим воздухом. Обладая мощностью 30 Вт, увлажнитель будет эффективен в помещении площадью 40 м?. Он расходует 300 мл/ч. Благодаря регулировки мощности пара можно уменьшить или увеличить расход. Благодаря встроенному гигростату Primera HUP-G3150-A может работать в автоматическом режиме поддержания заданного уровня влажности. Он будет автоматически включаться при падении уровня влажности и отключаться при достижении оптимальных показателей. В верхней части корпуса установлена емкость для воды объемом 5 л. При отсутствии воды в емкости устройство автоматически прекращает работу. Особенность увлажнителя в поддержке функции ионизации. Это позволяет ему обеззараживать воду в емкости, чтобы в воздух распылялись частицы без бактерий и вредных микроорганизмов. Прибор также может работать по таймеру до 8 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный - данный товар вы можете купить по цене 4610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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