Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный
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Характеристики
Описание товара Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A 25Вт (ультразвуковой) черный
Увлажнитель воздуха Primera HUP-G3150-A ? идеальный вариант для дома. Он поможет создать оптимальные условия для пребывания в помещении, решит проблему с сухим воздухом. Обладая мощностью 30 Вт, увлажнитель будет эффективен в помещении площадью 40 м?. Он расходует 300 мл/ч. Благодаря регулировки мощности пара можно уменьшить или увеличить расход. Благодаря встроенному гигростату Primera HUP-G3150-A может работать в автоматическом режиме поддержания заданного уровня влажности. Он будет автоматически включаться при падении уровня влажности и отключаться при достижении оптимальных показателей. В верхней части корпуса установлена емкость для воды объемом 5 л. При отсутствии воды в емкости устройство автоматически прекращает работу. Особенность увлажнителя в поддержке функции ионизации. Это позволяет ему обеззараживать воду в емкости, чтобы в воздух распылялись частицы без бактерий и вредных микроорганизмов. Прибор также может работать по таймеру до 8 часов.
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Теги товара: ультразвуковые, настольные
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Теги товара: ультразвуковые, настольные
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