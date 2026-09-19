Барабан Sharp MX60GRSA
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Барабан Sharp MX60GRSA
Вот уже более 100 лет компания Sharp создает уникальную продукцию и решения, открывающие массу новых возможностей для общества и бизнеса. За прошедшие годы наше кредо не изменилось: мы по-прежнему стремимся к совершенству. Наша история началась с изобретения механического карандаша «ever-sharp» (отсюда и название Sharp), а продолжили ее все новые и новые инновационные продукты. Так, к примеру, мы запустили в серийное производство первые японские телевизоры и радиоприемники, а также первые в мире калькуляторы с ЖК-дисплеем. Но это было только начало. Спустя столетие мы продолжаем внедрять новые технические решения, реализованные в отмеченных наградами продуктах, в таких областях, как решения для печати, услуги по оптимизации документооборота, решения для визуализации, решения для электроэнергетики и торговые терминалы.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 620 руб.1905 руб. в СплитКартридж HP Q6470A для HP CLJ 3600/CP3505/P2014, черный
-
В наличииЦена 7 910 руб.1978 руб. в СплитКартридж Xerox 006R01520 для Xerox WC7545/7556, голубой
-
В наличииЦена 8 160 руб.2040 руб. в СплитКартридж HP CE285A для HP LJ P1102/P1102w, черный
-
В наличииЦена 8 830 руб.2208 руб. в СплитКартридж Canon C-EXV49M (8526B002) туба для копира iR-ADV C33xx,...
-
В наличииЦена 8 830 руб.2208 руб. в СплитТонер-туба оригинальная Canon C-EXV49 Y (8527B002) для Canon Im...
-
В наличииЦена 9 460 руб.2365 руб. в СплитТонер Ricoh Aficio MP C2003SP/C2503SP/C2003ZSP/C2503ZSP желтый, ...
-
В наличииЦена 9 590 руб. 16 810 руб.2398 руб. в СплитКартридж HP CF412A для HP LJ Pro M452/M477, желтый
-
В наличииЦена 9 730 руб.2433 руб. в СплитТонер Ricoh Aficio MP C2003SP/C2503SP/C2003ZSP/C2503ZSP малиновы...
-
В наличииЦена 9 750 руб.2438 руб. в СплитТонер Ricoh Aficio MP C2003SP/C2503SP/C2003ZSP/C2503ZSP голубой,...
-
В наличииЦена 10 880 руб.2720 руб. в СплитКартридж лазерный Xerox 106R04349 черный x2упак. (6000стр.) для ...
-
В наличииЦена 11 310 руб.2828 руб. в СплитКартридж HP CF280A для HP LJ Pro M401/M425, черный
-
В наличииЦена 11 490 руб.2873 руб. в СплитДрам-картридж XEROX WC 7120/25/7220/25 пурпурный (51K) (013R0065...
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Отзывы о товаре Барабан Sharp MX60GRSA