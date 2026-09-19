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Барабан Sharp MX60GRSA купить с доставкой в Москве
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Барабан Sharp MX60GRSA

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Барабан Sharp MX60GRSA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 479576
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Характеристики

Бренд
Sharp
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х10
Вес, кг.
1

Описание товара Барабан Sharp MX60GRSA

Вот уже более 100 лет компания Sharp создает уникальную продукцию и решения, открывающие массу новых возможностей для общества и бизнеса. За прошедшие годы наше кредо не изменилось: мы по-прежнему стремимся к совершенству. Наша история началась с изобретения механического карандаша «ever-sharp» (отсюда и название Sharp), а продолжили ее все новые и новые инновационные продукты. Так, к примеру, мы запустили в серийное производство первые японские телевизоры и радиоприемники, а также первые в мире калькуляторы с ЖК-дисплеем. Но это было только начало. Спустя столетие мы продолжаем внедрять новые технические решения, реализованные в отмеченных наградами продуктах, в таких областях, как решения для печати, услуги по оптимизации документооборота, решения для визуализации, решения для электроэнергетики и торговые терминалы.

Отзывы о товаре Барабан Sharp MX60GRSA




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Характеристики
Бренд
Sharp
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Вот уже более 100 лет компания Sharp создает уникальную продукцию и решения, открывающие массу новых возможностей для общества и бизнеса. За прошедшие годы наше кредо не изменилось: мы по-прежнему стремимся к совершенству. Наша история началась с изобретения механического карандаша «ever-sharp» (отсюда и название Sharp), а продолжили ее все новые и новые инновационные продукты. Так, к примеру, мы запустили в серийное производство первые японские телевизоры и радиоприемники, а также первые в мире калькуляторы с ЖК-дисплеем. Но это было только начало. Спустя столетие мы продолжаем внедрять новые технические решения, реализованные в отмеченных наградами продуктах, в таких областях, как решения для печати, услуги по оптимизации документооборота, решения для визуализации, решения для электроэнергетики и торговые терминалы.
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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