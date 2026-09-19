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Печатающая головка Epson LX 350 (F109000/F109020) купить с доставкой в Москве
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Печатающая головка Epson LX 350 (F109000/F109020)

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Печатающая головка Epson LX 350 (F109000/F109020)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Печатающая головка
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 479325
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Печатающая головка
Поддерживаемые модели принтеров
LX 350
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
90

Описание товара Печатающая головка Epson LX 350 (F109000/F109020)

Оригинальный печатающая головка Epson для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать.

Отзывы о товаре Печатающая головка Epson LX 350 (F109000/F109020)




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Печатающая головка
Поддерживаемые модели принтеров
LX 350
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный печатающая головка Epson для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Печатающая головка Epson LX 350 (F109000/F109020) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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