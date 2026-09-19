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Метеостанция Rexant 70-0518 купить с доставкой в Москве
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Метеостанция Rexant 70-0518

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Метеостанция Rexant 70-0518 - фото 1
Метеостанция Rexant 70-0518 - фото 2
Метеостанция Rexant 70-0518 - фото 3
Метеостанция Rexant 70-0518 - фото 4
Метеостанция Rexant 70-0518 - фото 5
Метеостанция Rexant 70-0518 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Метеостанции, часы, датчики
  • Метеостанция Rexant 70-0518 - фото 1
  • Метеостанция Rexant 70-0518 - фото 2
  • Метеостанция Rexant 70-0518 - фото 3
  • Метеостанция Rexant 70-0518 - фото 4
  • Метеостанция Rexant 70-0518 - фото 5
  • Метеостанция Rexant 70-0518 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 478696
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Характеристики

Бренд
REXANT
Тип товара
Метеостанции, часы, датчики
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
188

Описание товара Метеостанция Rexant 70-0518

Комнатно-уличная метеостанция Rexant предназначена для измерения показаний температуры в помещении и на улице, комнатной влажности, имеет часы, календарь и функцию будильника. Регистрирует в памяти максимальное и минимальное значения температур. Отображает общий уровень метеокомфорта в помещении. Имеет настольную подставку, отверстие для крепежа на стену и кнопку сброса параметров RESET.

Отзывы о товаре Метеостанция Rexant 70-0518




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Характеристики
Бренд
REXANT
Тип товара
Метеостанции, часы, датчики
Описание
Комнатно-уличная метеостанция Rexant предназначена для измерения показаний температуры в помещении и на улице, комнатной влажности, имеет часы, календарь и функцию будильника. Регистрирует в памяти максимальное и минимальное значения температур. Отображает общий уровень метеокомфорта в помещении. Имеет настольную подставку, отверстие для крепежа на стену и кнопку сброса параметров RESET.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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