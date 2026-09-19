Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 (0600847C02)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторез
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%9 950 руб. 10 353 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 478258
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кусторез
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х20х20
Вес, кг.
3.4
Описание товара Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 (0600847C02)
Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 (0600847C02) используется для ухода за низкими кустарниками и живыми изгородями. Двигатель мощностью 450 Вт гарантирует высокую производительность инструмента, а двухсторонний нож длиной 55 сантиметров обеспечивает качественный чистый рез. Благодаря эргономичным рукояткам кусторез удобно удерживать во время работы.
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Кусторез электрический Bosch EasyHedgeCut 55 (0600847C02) используется для ухода за низкими кустарниками и живыми изгородями. Двигатель мощностью 450 Вт гарантирует высокую производительность инструмента, а двухсторонний нож длиной 55 сантиметров обеспечивает качественный чистый рез. Благодаря эргономичным рукояткам кусторез удобно удерживать во время работы.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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