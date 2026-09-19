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Зарядное устройство GreenBean DualCharger NPF-C купить с доставкой в Москве
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Зарядное устройство GreenBean DualCharger NPF-C

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Зарядное устройство GreenBean DualCharger NPF-C - фото 1
Зарядное устройство GreenBean DualCharger NPF-C - фото 2
Зарядное устройство GreenBean DualCharger NPF-C - фото 3
Зарядное устройство GreenBean DualCharger NPF-C - фото 4
Зарядное устройство GreenBean DualCharger NPF-C - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Модель аккумулятора
аккумуляторы NPF
  • Зарядное устройство GreenBean DualCharger NPF-C - фото 1
  • Зарядное устройство GreenBean DualCharger NPF-C - фото 2
  • Зарядное устройство GreenBean DualCharger NPF-C - фото 3
  • Зарядное устройство GreenBean DualCharger NPF-C - фото 4
  • Зарядное устройство GreenBean DualCharger NPF-C - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 477890
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Зарядное устройство
Модель аккумулятора
аккумуляторы NPF
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х3
Вес, г.
100

Описание товара Зарядное устройство GreenBean DualCharger NPF-C

GreenBean DualCharger NPF-C – сверхкомпактное и легкое зарядное устройство для зарядки от источников питания с интерфейсом USB одного или одновременно двух литий-ионных аккумуляторов типа Sony NP-F любой емкости. Кабель micro-USB длиной 70 см входит комплект. Имеется также вход для подключения питания USB Type-C, что позволяет использовать широкий диапазон различных сетевых адаптеров и кабелей питания, например, от мобильного телефона. Яркий ЖК-дисплей отображает статус и уровень заряда каждой батареи по отдельности. Когда осуществляется зарядка аккумулятора, значок батареи мигает, а когда аккумулятор заряжен полностью – значок показывают полную мощность не мигая.

Отзывы о товаре Зарядное устройство GreenBean DualCharger NPF-C




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Зарядное устройство
Модель аккумулятора
аккумуляторы NPF
Страна производитель
Китай
Описание
GreenBean DualCharger NPF-C – сверхкомпактное и легкое зарядное устройство для зарядки от источников питания с интерфейсом USB одного или одновременно двух литий-ионных аккумуляторов типа Sony NP-F любой емкости. Кабель micro-USB длиной 70 см входит комплект. Имеется также вход для подключения питания USB Type-C, что позволяет использовать широкий диапазон различных сетевых адаптеров и кабелей питания, например, от мобильного телефона. Яркий ЖК-дисплей отображает статус и уровень заряда каждой батареи по отдельности. Когда осуществляется зарядка аккумулятора, значок батареи мигает, а когда аккумулятор заряжен полностью – значок показывают полную мощность не мигая.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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