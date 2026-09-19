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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 477887
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Описание товара Комплект светодиодных осветителей Godox TL60*4 kit для видеосъемки
Комплект светодиодных осветителей Godox TL60*4 kit – это комплект, включающий в себя четыре легкие и компактные световые трубки Godox TL60, выдающие яркий световой поток мощностью до 18 Вт в режиме bi-color с цветовой температурой 2700~6500К или цветной световой поток режиме RGB/HIS/спецэффектов, пульт дистанционного управления осветителями, аксессуары для крепления или подвешивания осветителей и кейс для хранения и транспортировки. В режиме bi-color цветовая температура регулируется от 2700 до 6500К с шагом 100К. Индекс цветопередачи остается неизменно высоким CRI/TLCI? 96/98 во всем диапазоне яркости от 0 до 100%. В режиме RGB можно создать цветное освещение из 36 000 вариантов, необходимого для задуманной композиции. В режиме HIS можно настроить оттенок (от 0 до 360°), насыщенность цвета (от 0 до 100) и яркость (от 0 до 100%).
Комплект светодиодных осветителей Godox TL60*4 kit – это комплект, включающий в себя четыре легкие и компактные световые трубки Godox TL60, выдающие яркий световой поток мощностью до 18 Вт в режиме bi-color с цветовой температурой 2700~6500К или цветной световой поток режиме RGB/HIS/спецэффектов, пульт дистанционного управления осветителями, аксессуары для крепления или подвешивания осветителей и кейс для хранения и транспортировки. В режиме bi-color цветовая температура регулируется от 2700 до 6500К с шагом 100К. Индекс цветопередачи остается неизменно высоким CRI/TLCI? 96/98 во всем диапазоне яркости от 0 до 100%. В режиме RGB можно создать цветное освещение из 36 000 вариантов, необходимого для задуманной композиции. В режиме HIS можно настроить оттенок (от 0 до 360°), насыщенность цвета (от 0 до 100) и яркость (от 0 до 100%).
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