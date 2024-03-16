Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тепловизор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб.
В наличии
Код товара: 477219
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Загружаем...
2 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловизор
Дополнительно
бесконтактный
Единицы измерения
°С
Комплектация
пирометр, батарейка - 1 шт., инструкция, упаковка
Размер дисплея
25x25 мм
Минимальная определяемая температура
-50°C
Максимальная определяемая температура
600
Минимальная температура использования
0°C
Максимальная температура использования
50
Лазерный прицел
есть
Погрешность измерения
1.5
Оптическое разрешение
12:1
Время отклика
0.1
Питание
1x AA батарея (1.5В LR6 алкалиновая)
Время работы от батареи
720
Габариты
165x47x59 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
150
Описание товара Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024)
Компактный бесконтактный инфракрасный пирометр (термометр) пистолетного типа, предназначенный для мгновенного и безопасного измерения температуры поверхностей.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Тепловизор
Дополнительно
бесконтактный
Единицы измерения
°С
Комплектация
пирометр, батарейка - 1 шт., инструкция, упаковка
Размер дисплея
25x25 мм
Минимальная определяемая температура
-50°C
Максимальная определяемая температура
600
Минимальная температура использования
0°C
Максимальная температура использования
50
Лазерный прицел
есть
Погрешность измерения
1.5
Развернуть
Оптическое разрешение
12:1
Время отклика
0.1
Питание
1x AA батарея (1.5В LR6 алкалиновая)
Время работы от батареи
720
Габариты
165x47x59 мм
Страна производитель
Китай
Компактный бесконтактный инфракрасный пирометр (термометр) пистолетного типа, предназначенный для мгновенного и безопасного измерения температуры поверхностей.
Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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