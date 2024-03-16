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Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024) купить с доставкой в Москве
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Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024)

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Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024) - фото 1
Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024) - фото 2
Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024) - фото 3
Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024) - фото 4
Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024) - фото 5
Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024) - фото 6
Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловизор
  • Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024) - фото 1
  • Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024) - фото 2
  • Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024) - фото 3
  • Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024) - фото 4
  • Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024) - фото 5
  • Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024) - фото 6
  • Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 477219
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024)
2 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Condtrol
Тип товара
Тепловизор
Дополнительно
бесконтактный
Единицы измерения
°С
Комплектация
пирометр, батарейка - 1 шт., инструкция, упаковка
Размер дисплея
25x25 мм
Минимальная определяемая температура
-50°C
Максимальная определяемая температура
600
Минимальная температура использования
0°C
Максимальная температура использования
50
Лазерный прицел
есть
Погрешность измерения
1.5
Оптическое разрешение
12:1
Время отклика
0.1
Питание
1x AA батарея (1.5В LR6 алкалиновая)
Время работы от батареи
720
Габариты
165x47x59 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
150

Описание товара Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024)

Компактный бесконтактный инфракрасный пирометр (термометр) пистолетного типа, предназначенный для мгновенного и безопасного измерения температуры поверхностей.

Отзывы о товаре Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Condtrol
Тип товара
Тепловизор
Дополнительно
бесконтактный
Единицы измерения
°С
Комплектация
пирометр, батарейка - 1 шт., инструкция, упаковка
Размер дисплея
25x25 мм
Минимальная определяемая температура
-50°C
Максимальная определяемая температура
600
Минимальная температура использования
0°C
Максимальная температура использования
50
Лазерный прицел
есть
Погрешность измерения
1.5
Развернуть
Оптическое разрешение
12:1
Время отклика
0.1
Питание
1x AA батарея (1.5В LR6 алкалиновая)
Время работы от батареи
720
Габариты
165x47x59 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный бесконтактный инфракрасный пирометр (термометр) пистолетного типа, предназначенный для мгновенного и безопасного измерения температуры поверхностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термометр бесконтактный Condtrol IR-T1 (3-16-024) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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