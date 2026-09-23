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Фотобарабан OPC Cactus CS-OPC-HP1320-5 для HP LJ 1160/1320/339, Canon LBP-3300. Отгрузка кратно 5шт. купить с доставкой в Москве
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Фотобарабан OPC Cactus CS-OPC-HP1320-5 для HP LJ 1160/1320/339, Canon LBP-3300. Отгрузка кратно 5шт.

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Фотобарабан OPC Cactus CS-OPC-HP1320-5 для HP LJ 1160/1320/339, Canon LBP-3300. Отгрузка кратно 5шт.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Барабан
Тип ооборудования
фотобарабан
Совместимость
для Canon, для HP
Поддерживаемые модели принтеров
HP LJ 1160/1320/339, Canon LBP-3300
Цвет
Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%
310 руб.  660 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 476761
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Фотобарабан OPC Cactus CS-OPC-HP1320-5 для HP LJ 1160/1320/339, Canon LBP-3300. Отгрузка кратно 5шт.
310 руб. -53%
660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Барабан
Тип ооборудования
фотобарабан
Совместимость
для Canon, для HP
Поддерживаемые модели принтеров
HP LJ 1160/1320/339, Canon LBP-3300
Цвет
Black
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х2х2
Вес, г.
80

Описание товара Фотобарабан OPC Cactus CS-OPC-HP1320-5 для HP LJ 1160/1320/339, Canon LBP-3300. Отгрузка кратно 5шт.

Фотобарабан по всем своим параметрам является совместимым с вышеуказанными принтерами. Его можно использовать для ремонта и восстановления картриджей. Шестеренки барабана выполнены из прочного литого пластика и имеют правильное расположение зубцов, что положительно влияет на качество печати. Они равномерно вращают цилиндр фотобарабана, обеспечивая правильное нанесение текста или рисунка.

Отзывы о товаре Фотобарабан OPC Cactus CS-OPC-HP1320-5 для HP LJ 1160/1320/339, Canon LBP-3300. Отгрузка кратно 5шт.




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Барабан
Тип ооборудования
фотобарабан
Совместимость
для Canon, для HP
Поддерживаемые модели принтеров
HP LJ 1160/1320/339, Canon LBP-3300
Цвет
Black
Страна производитель
Китай
Описание
Фотобарабан по всем своим параметрам является совместимым с вышеуказанными принтерами. Его можно использовать для ремонта и восстановления картриджей. Шестеренки барабана выполнены из прочного литого пластика и имеют правильное расположение зубцов, что положительно влияет на качество печати. Они равномерно вращают цилиндр фотобарабана, обеспечивая правильное нанесение текста или рисунка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фотобарабан OPC Cactus CS-OPC-HP1320-5 для HP LJ 1160/1320/339, Canon LBP-3300. Отгрузка кратно 5шт. - купить по цене 310 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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