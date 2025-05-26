Звуковая карта Creative Sound Blaster Z SE (70SB150000004)
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Характеристики
Тип товара
Звуковые карты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 990 руб.
В наличии
Код товара: 476448
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
11 990 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Звуковые карты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, г.
398
Описание товара Звуковая карта Creative Sound Blaster Z SE (70SB150000004)
Sound Blaster Z SE - последнее дополнение к нашей высокопроизводительной звуковой карте Sound Blaster серии Z. В этой специальной версии серии реализованы обновленные функции, предназначенные для удобства прослушивания! Она не только обладает теми же высококачественными звуковыми характеристиками, которые помогли ее предшественнице оставаться наиболее популярной моделью в течение долгого времени, но также отличается дополнительными игровыми акустическими профилями и предустановками эквалайзера микрофона, которые призваны улучшить ваши игровые, развлекательные и аудио-потребности.
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Курьерская доставка в Москве
Sound Blaster Z SE - последнее дополнение к нашей высокопроизводительной звуковой карте Sound Blaster серии Z. В этой специальной версии серии реализованы обновленные функции, предназначенные для удобства прослушивания! Она не только обладает теми же высококачественными звуковыми характеристиками, которые помогли ее предшественнице оставаться наиболее популярной моделью в течение долгого времени, но также отличается дополнительными игровыми акустическими профилями и предустановками эквалайзера микрофона, которые призваны улучшить ваши игровые, развлекательные и аудио-потребности.
Достоинства:
Комментарий:
Вау, звук на этой звуковухе просто бомба! Даже не ожидал такого. Много разных настроек. Басы мощные, высокие чистые, на 5.1 всё как надо. Слушать одно удовольствие, прям уши радуются. Теперь фильмы и игры стали ещё круче!
Достоинства:
Комментарий:
Звук изменился в очень лучшую сторону.Я даже не думал,что моя акустика оказывается такая хорошая))
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, упаковка отличная. Товар соответствует описанию. Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
отличная карта, чтобы бустануть звучание и колонок и ушей и микрофона, не знаю как раньше без нее пользовал пк, совсем другой звук
Достоинства:
Комментарий:
Классная звуковая карта,пришла быстро,встала без танцев с бубном,звук чёткий и приятный,цена приемлемая,доставка быстрая. Приложение установил и все четко работает,куча настроек в приложении и это +. Продавец ответственный и отвечает на вопросы.Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар! Советую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
По сравнению с Realtek ALC892 разница заметна, но она не так критична, как, например, замена дешевых китайских наушников на дорогие и брендовые. Звук стал более насыщенным, появилось больше мелких деталей, но обошлось без "ВАУ" эффекта, о котором многие пишут. Использую с HyperX Cloud Core I. Разве что наводок на микрофон стало куда меньше и фона теперь практически нет, хотя раньше из-за отсутствия земли в квартире фон был приличный и без условного RNNoise было неприятно. Устанавливать фирменный софт нет особого смысла, если нет желания настраивать эквалайзер или крутить звук в принципе, а если используете что-то другое (FXSound, например), то там такой же функционал и удобнее интерфейс. В общем, брать можно, но ценник, конечно, не самый приятный.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная звуковая карта. Разница между встройкой - небо и земля
Достоинства:
Комментарий:
До этого была карточка Asus strix soar купил её больше года назад выбирал между Creative и Asus. В двух словах через год Asus перестала определятся пока не нагреешь феном чип. И это уже вторая от Asus. Теперь Creative, звук лучше, все сцены слышны, нет каши, старые треки звучат хорошо. Asus_у приходилось душить высокие иначе ушам больно. У меня в паре стоят 2.1 и 5.1 Sven HT-210 Asus их не раскрывает, тупо нет низких, для сочного звучания поставил на Front древние F&D SPS-820 сними по лучше. А вот Creative звучит очень круто для своей цены. Выбирал между моделями до 20к, но вообще не пожалел. Но это всё субъективно под мой слух.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано отлично, транспортировочная коробка, внутри сама плата уже упакована в родную упаковку. В комплекте сама плата и инструкция по установке и настройке, есть на русском. Встало всё без проблем, с оф. сайта Creative скачал драйвера. Оболочка удобная, много настроек профилей Звук шикарный, после встроенного в МП, просто полет в космос. Для наушников режим работы 5.1 , не знаю как они это сделали, но работает. "Появилось" в игре много звуков, которые раньше не слышал. Встроенный усилитель очень мощный, пришлось общий уровень громкости опустить до 15 единиц, иначе просто невозможно. В общем рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Безупречно. Почти. Кнопку Басс в сарраунд режиме я активировать не смог. Активна только в обычном стерео.
Достоинства:
Комментарий:
Честно сказать, повелся на рекламу и отзывам в интернете! У меня материнка 490, а там Realtek звуковая карта тоже неплохая! Колонки Z-906.У меня при возпроизведении были низкие и высокие частоты, плеер AIMP эквалайзер настройки RockДанная звуковая карта внесла еще и средние частоты! Возможно 192000 Гц!?
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю второй раз. Ибо очень сильно отличается от встроенной Realtek. Первая перестала определятся в диспетчере устройств (пробовал на 3-х разных компах).
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел в отличной упаковке - фактически в двух коробках - спасибо отправителю! Использую оптику - отличное решение для гальванической развязки. И к такой карте нужны колонки сделанные не на коленке.
Достоинства:
Комментарий:
Давно не покупал звуковую карту хотя звук всегда со встройки подключен тремя джеками 5.1 к Technics 750, завтра буду тестить отпишусь, успел со скидкой за 9000 взять, в объявлении другая коробка, а в описании SE типо микрофона какого то нет, ну я честно не знаю зачем он нужен
Достоинства:
Комментарий:
Да почему я раньше не купил её!!! Если вдруг с ней что то случится, слушать звук без неё я больше не смогу.
Достоинства:
Комментарий:
Встала сразу на 10ке без танцев с бубном, скачал драйвер с сайта производителя, удалил реалтековский драйвер, на всякий случай отключит встройку в биосе.
Достоинства:
Комментарий:
На коробке с картой была пломба. Драйвера и Sound Blaster Command установились и обновились без проблем. Звуком при подключении к гнездам линейных выходов остался не удовлетворен (слегка, еле слышно дребезжит, поэтому немного хуже чем встройка Realtek), не могу сказать эта проблема лишь моей карты или нет. При подключении по оптике S/PDIF звук преобразился и появились приятные нюансы которые и ожидал услышать при покупке данного девайса. Акустика Logitech Z906. Win 10 x64.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в коробке с пломбой, но без пленки, на окошке есть защитная пленка Следов эксплуатации не заметил, все глянцевое и блестит Крайне рекомендую. Попозже возьму еще и сыну такую же
Достоинства:
Комментарий:
Заменил предыдущую звуковую карту из-за нестабильной работы. В муз. композициях слышно всю сцену, каждый инструмент отчетливо различим. В играх слышно каждый шорох или шаг. В ПО Sound Blaster Command можно настроить звук по своему вкусу, оченьь много всяких пресетов и возможностей настроить звук как для игр, так для музыки или фильмов. Запас громкости большой, думаю, сможет раскачать любые наушники.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил вместо ASUS Xonar D2/PM.Конечно по качеству звучания небо и земля. Громкости в колонках добавила на 200%. Немного поигрался с настройками и с asus просто не сравнить. Доволен как слон.
Достоинства:
Звук
Недостатки:
в комментарии
Комментарий:
На Win 11 дрова брал с оф сайта встало все норм. Звук мне понравился разница заметна, до этого всегда пользовался встройкой. Так как это моя первая карта могу сказать мне понравилось звучание в играх и особенно в музыке. Использую примерно полгода, один раз слетели настройки, причину не понял, на форумах пишут что такое бывает, за это минус 1 балл. А так покупкой доволен, рекомендую
Достоинства:
Звук, установка
Недостатки:
возможно цена
Комментарий:
Существенно повысилось качество звучания в наушниках и колонках. Просмотр фильмов стал значительно интереснее, игры вне всяких похвал. Дрова брал с оф сайта, проблем с установкой не возникло. Возможно цена немного высоковата, но это только мое субъективное мнение. Покупке рад, могу смело карту рекомендовать, особенно если вы всегда пользовались встройками.
Достоинства:
Звук
Комментарий:
Заметно отличается от встроенной карты, можно настроить звук под себя с помощью эквалайзера. Игры, киношки и музыка стали значительно интереснее. Своих денег стоит, за пол года ни разу не пожалел о покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Внешняя звуковая карта, этим всё сказано. С хорошей акустикой или наушниками ощущения прекрасные
Достоинства:
цена/качество
Недостатки:
их быть не может
Комментарий:
Хорошие наушники плюс звуковая карта Creative Sound Blaster Z SE это идеальное сочетание звука. Всегда была встройка, по совету и отзывам купил эту карту, не пожалел! Звук стал ярче, басы лучше, стали слышны все инструменты. Лично меня все устроило
Достоинства:
Звук
Недостатки:
нет
Комментарий:
Что больше всего понравилось: легкая установка, запас уровня громкости, конечно же звук - он стал более детальный, появились басы, порадовал эквалайзер. Карта надежная, остался довольным.
Достоинства:
Эквалайзер, звук, цена
Недостатки:
не
Комментарий:
Хорошая аудикарта, софт можно настроить под любой вкус. На win11 работает, дрова с оф сайта. С хорошей гарнитурой будет топ. Широкая настройка эквалайзера, можно настроить даже микрофон(изменение голоса). Внешний вид, правда его видно только один раз когда достаешь из коробки). Полностью доволен и рекомендую к покупке.
Звуковая карта Creative Sound Blaster Z SE (70SB150000004) - стоимость товара 11990 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Звуковая карта Creative Sound Blaster Z SE (70SB150000004)
Достоинства:
Комментарий:
Вау, звук на этой звуковухе просто бомба! Даже не ожидал такого. Много разных настроек. Басы мощные, высокие чистые, на 5.1 всё как надо. Слушать одно удовольствие, прям уши радуются. Теперь фильмы и игры стали ещё круче!
Достоинства:
Комментарий:
Звук изменился в очень лучшую сторону.Я даже не думал,что моя акустика оказывается такая хорошая))
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая, упаковка отличная. Товар соответствует описанию. Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
отличная карта, чтобы бустануть звучание и колонок и ушей и микрофона, не знаю как раньше без нее пользовал пк, совсем другой звук
Достоинства:
Комментарий:
Классная звуковая карта,пришла быстро,встала без танцев с бубном,звук чёткий и приятный,цена приемлемая,доставка быстрая. Приложение установил и все четко работает,куча настроек в приложении и это +. Продавец ответственный и отвечает на вопросы.Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар! Советую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
По сравнению с Realtek ALC892 разница заметна, но она не так критична, как, например, замена дешевых китайских наушников на дорогие и брендовые. Звук стал более насыщенным, появилось больше мелких деталей, но обошлось без "ВАУ" эффекта, о котором многие пишут. Использую с HyperX Cloud Core I. Разве что наводок на микрофон стало куда меньше и фона теперь практически нет, хотя раньше из-за отсутствия земли в квартире фон был приличный и без условного RNNoise было неприятно. Устанавливать фирменный софт нет особого смысла, если нет желания настраивать эквалайзер или крутить звук в принципе, а если используете что-то другое (FXSound, например), то там такой же функционал и удобнее интерфейс. В общем, брать можно, но ценник, конечно, не самый приятный.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная звуковая карта. Разница между встройкой - небо и земля
Достоинства:
Комментарий:
До этого была карточка Asus strix soar купил её больше года назад выбирал между Creative и Asus. В двух словах через год Asus перестала определятся пока не нагреешь феном чип. И это уже вторая от Asus. Теперь Creative, звук лучше, все сцены слышны, нет каши, старые треки звучат хорошо. Asus_у приходилось душить высокие иначе ушам больно. У меня в паре стоят 2.1 и 5.1 Sven HT-210 Asus их не раскрывает, тупо нет низких, для сочного звучания поставил на Front древние F&D SPS-820 сними по лучше. А вот Creative звучит очень круто для своей цены. Выбирал между моделями до 20к, но вообще не пожалел. Но это всё субъективно под мой слух.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано отлично, транспортировочная коробка, внутри сама плата уже упакована в родную упаковку. В комплекте сама плата и инструкция по установке и настройке, есть на русском. Встало всё без проблем, с оф. сайта Creative скачал драйвера. Оболочка удобная, много настроек профилей Звук шикарный, после встроенного в МП, просто полет в космос. Для наушников режим работы 5.1 , не знаю как они это сделали, но работает. "Появилось" в игре много звуков, которые раньше не слышал. Встроенный усилитель очень мощный, пришлось общий уровень громкости опустить до 15 единиц, иначе просто невозможно. В общем рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Безупречно. Почти. Кнопку Басс в сарраунд режиме я активировать не смог. Активна только в обычном стерео.
Достоинства:
Комментарий:
Честно сказать, повелся на рекламу и отзывам в интернете! У меня материнка 490, а там Realtek звуковая карта тоже неплохая! Колонки Z-906.У меня при возпроизведении были низкие и высокие частоты, плеер AIMP эквалайзер настройки RockДанная звуковая карта внесла еще и средние частоты! Возможно 192000 Гц!?
Достоинства:
Комментарий:
Покупаю второй раз. Ибо очень сильно отличается от встроенной Realtek. Первая перестала определятся в диспетчере устройств (пробовал на 3-х разных компах).
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел в отличной упаковке - фактически в двух коробках - спасибо отправителю! Использую оптику - отличное решение для гальванической развязки. И к такой карте нужны колонки сделанные не на коленке.
Достоинства:
Комментарий:
Давно не покупал звуковую карту хотя звук всегда со встройки подключен тремя джеками 5.1 к Technics 750, завтра буду тестить отпишусь, успел со скидкой за 9000 взять, в объявлении другая коробка, а в описании SE типо микрофона какого то нет, ну я честно не знаю зачем он нужен
Достоинства:
Комментарий:
Да почему я раньше не купил её!!! Если вдруг с ней что то случится, слушать звук без неё я больше не смогу.
Достоинства:
Комментарий:
Встала сразу на 10ке без танцев с бубном, скачал драйвер с сайта производителя, удалил реалтековский драйвер, на всякий случай отключит встройку в биосе.
Достоинства:
Комментарий:
На коробке с картой была пломба. Драйвера и Sound Blaster Command установились и обновились без проблем. Звуком при подключении к гнездам линейных выходов остался не удовлетворен (слегка, еле слышно дребезжит, поэтому немного хуже чем встройка Realtek), не могу сказать эта проблема лишь моей карты или нет. При подключении по оптике S/PDIF звук преобразился и появились приятные нюансы которые и ожидал услышать при покупке данного девайса. Акустика Logitech Z906. Win 10 x64.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в коробке с пломбой, но без пленки, на окошке есть защитная пленка Следов эксплуатации не заметил, все глянцевое и блестит Крайне рекомендую. Попозже возьму еще и сыну такую же
Достоинства:
Комментарий:
Заменил предыдущую звуковую карту из-за нестабильной работы. В муз. композициях слышно всю сцену, каждый инструмент отчетливо различим. В играх слышно каждый шорох или шаг. В ПО Sound Blaster Command можно настроить звук по своему вкусу, оченьь много всяких пресетов и возможностей настроить звук как для игр, так для музыки или фильмов. Запас громкости большой, думаю, сможет раскачать любые наушники.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил вместо ASUS Xonar D2/PM.Конечно по качеству звучания небо и земля. Громкости в колонках добавила на 200%. Немного поигрался с настройками и с asus просто не сравнить. Доволен как слон.
Достоинства:
Звук
Недостатки:
в комментарии
Комментарий:
На Win 11 дрова брал с оф сайта встало все норм. Звук мне понравился разница заметна, до этого всегда пользовался встройкой. Так как это моя первая карта могу сказать мне понравилось звучание в играх и особенно в музыке. Использую примерно полгода, один раз слетели настройки, причину не понял, на форумах пишут что такое бывает, за это минус 1 балл. А так покупкой доволен, рекомендую
Достоинства:
Звук, установка
Недостатки:
возможно цена
Комментарий:
Существенно повысилось качество звучания в наушниках и колонках. Просмотр фильмов стал значительно интереснее, игры вне всяких похвал. Дрова брал с оф сайта, проблем с установкой не возникло. Возможно цена немного высоковата, но это только мое субъективное мнение. Покупке рад, могу смело карту рекомендовать, особенно если вы всегда пользовались встройками.
Достоинства:
Звук
Комментарий:
Заметно отличается от встроенной карты, можно настроить звук под себя с помощью эквалайзера. Игры, киношки и музыка стали значительно интереснее. Своих денег стоит, за пол года ни разу не пожалел о покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Внешняя звуковая карта, этим всё сказано. С хорошей акустикой или наушниками ощущения прекрасные
Достоинства:
цена/качество
Недостатки:
их быть не может
Комментарий:
Хорошие наушники плюс звуковая карта Creative Sound Blaster Z SE это идеальное сочетание звука. Всегда была встройка, по совету и отзывам купил эту карту, не пожалел! Звук стал ярче, басы лучше, стали слышны все инструменты. Лично меня все устроило
Достоинства:
Звук
Недостатки:
нет
Комментарий:
Что больше всего понравилось: легкая установка, запас уровня громкости, конечно же звук - он стал более детальный, появились басы, порадовал эквалайзер. Карта надежная, остался довольным.
Достоинства:
Эквалайзер, звук, цена
Недостатки:
не
Комментарий:
Хорошая аудикарта, софт можно настроить под любой вкус. На win11 работает, дрова с оф сайта. С хорошей гарнитурой будет топ. Широкая настройка эквалайзера, можно настроить даже микрофон(изменение голоса). Внешний вид, правда его видно только один раз когда достаешь из коробки). Полностью доволен и рекомендую к покупке.