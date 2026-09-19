Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
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Характеристики
Описание товара Воздуходувка аккумуляторная Denzel RB180-36
Аккумуляторная воздуходувка Denzel RB180-36 59610 производительностью 820 куб. м/ч предназначена для очистки придомовых территорий от опавшей листвы, скошенной травы и опилок. Высокая скорость воздушного потока 180 км/ч обеспечивает эффективную работу и позволяет убирать также мелкий строительный мусор и небольшие ветки.,Благодаря аккумуляторам Li-ion общим напряжением 36 В и емкостью 4 Ач можно работать в любом месте вне зависимости от наличия электросети. Воздуходувка не выделяет вредных выхлопов и не требует сложного технического обслуживания, что делает ее использование максимально удобным и безопасным.
Преимущества
- Турбо-режим — можно увеличить скорость потока воздуха для очистки участка от тяжелого мусора.
- Универсальность — аккумуляторные батареи Li-ion емкостью 4 Ач совместимы с любым инструментом из модельного ряда единой платформы Denzel Battery System 18V.
- Эффективное охлаждение — вентиляционные отверстия в корпусе предотвращают перегрев двигателя.
- Безопасность — блокировка кнопки пуска предотвращает случайное включение воздуходувки.
- Контроль уровня заряда — световой индикатор позволяет вовремя заряжать аккумуляторы.
- Эргономичность — обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват, а плечевой ремень позволяет работать без усталости.
- Гарантия 3 года — качество воздуходувки подтверждено производителем.
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Аккумуляторная воздуходувка Denzel RB180-36 59610 производительностью 820 куб. м/ч предназначена для очистки придомовых территорий от опавшей листвы, скошенной травы и опилок. Высокая скорость воздушного потока 180 км/ч обеспечивает эффективную работу и позволяет убирать также мелкий строительный мусор и небольшие ветки.,Благодаря аккумуляторам Li-ion общим напряжением 36 В и емкостью 4 Ач можно работать в любом месте вне зависимости от наличия электросети. Воздуходувка не выделяет вредных выхлопов и не требует сложного технического обслуживания, что делает ее использование максимально удобным и безопасным.
Преимущества
- Турбо-режим — можно увеличить скорость потока воздуха для очистки участка от тяжелого мусора.
- Универсальность — аккумуляторные батареи Li-ion емкостью 4 Ач совместимы с любым инструментом из модельного ряда единой платформы Denzel Battery System 18V.
- Эффективное охлаждение — вентиляционные отверстия в корпусе предотвращают перегрев двигателя.
- Безопасность — блокировка кнопки пуска предотвращает случайное включение воздуходувки.
- Контроль уровня заряда — световой индикатор позволяет вовремя заряжать аккумуляторы.
- Эргономичность — обрезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват, а плечевой ремень позволяет работать без усталости.
- Гарантия 3 года — качество воздуходувки подтверждено производителем.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, аккумуляторные, мини
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