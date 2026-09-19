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Воздуходувка-пылесос Ryobi RBV36B купить с доставкой в Москве
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Воздуходувка-пылесос Ryobi RBV36B

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Воздуходувка-пылесос Ryobi RBV36B - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
аккумуляторный
Мешок для мусора в комплекте
да
Объем мешка для мусора
45
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Воздуходувка-пылесос Ryobi RBV36B - фото 1
  • Воздуходувка-пылесос Ryobi RBV36B - фото 2
  • Воздуходувка-пылесос Ryobi RBV36B - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475271
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
аккумуляторный
Мешок для мусора в комплекте
да
Объем мешка для мусора
45
С функцией измельчения
да
С функцией пылесоса
да
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
9
Ширина, см
31.8
Высота, см
46.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х46х31
Вес, кг.
6.5

Описание товара Воздуходувка-пылесос Ryobi RBV36B

Воздуходувка-пылесос Ryobi RBV36B помогает очистить территорию от листьев и мусора. Работает на обдув, всасывание и измельчение. Оснащен мешком на 45 литров. Имеет металлические лезвия для измельчения листьев. Наилучший результат при всасывании достигается благодаря колесам на трубе.



Теги товара: аккумуляторные

Отзывы о товаре Воздуходувка-пылесос Ryobi RBV36B




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Воздуходувка электрическая
Тип двигателя
аккумуляторный
Мешок для мусора в комплекте
да
Объем мешка для мусора
45
С функцией измельчения
да
С функцией пылесоса
да
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
9
Ширина, см
31.8
Высота, см
46.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Воздуходувка-пылесос Ryobi RBV36B помогает очистить территорию от листьев и мусора. Работает на обдув, всасывание и измельчение. Оснащен мешком на 45 литров. Имеет металлические лезвия для измельчения листьев. Наилучший результат при всасывании достигается благодаря колесам на трубе.


Теги товара: аккумуляторные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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