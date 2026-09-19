Вилы СибрТех 63807 210x310x1400мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
углеродистая сталь
Черенок
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 475124
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Характеристики
Бренд
Материал
углеродистая сталь
Черенок
да
Общая длина, мм
1400
Длина рабочей части, мм
310
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.3х0.3х0.15
Вес, кг.
2
Описание товара Вилы СибрТех 63807 210x310x1400мм
Вилы сенные применяются не только для сбора скошенной травы, листьев, но и для разбрасывания компоста. Инструмент отличается высокой прочностью и имеет четыре зуба круглого сечения. Рабочая часть и тулейка выполнены из среднеуглеродистой стали. Покрытие порошковой эмалью защищает металлическую часть инструмента от коррозии. Черенок, выполненный из твердых пород древесины высшего сорта, обеспечивает удобство в работе.
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Бренд
Материал
углеродистая сталь
Черенок
да
Общая длина, мм
1400
Длина рабочей части, мм
310
Страна производитель
Россия
Вилы сенные применяются не только для сбора скошенной травы, листьев, но и для разбрасывания компоста. Инструмент отличается высокой прочностью и имеет четыре зуба круглого сечения. Рабочая часть и тулейка выполнены из среднеуглеродистой стали. Покрытие порошковой эмалью защищает металлическую часть инструмента от коррозии. Черенок, выполненный из твердых пород древесины высшего сорта, обеспечивает удобство в работе.
Смотрите также: Лопаты, Садовые перчатки, Секаторы, Системы полива
Смотрите также: Лопаты, Садовые перчатки, Секаторы, Системы полива
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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