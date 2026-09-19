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Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637 купить с доставкой в Москве
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Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637

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Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637 - фото 1
Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637 - фото 2
Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637 - фото 3
Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637 - фото 4
Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637 - фото 5
Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки перьевые функциональные
  • Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637 - фото 1
  • Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637 - фото 2
  • Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637 - фото 3
  • Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637 - фото 4
  • Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637 - фото 5
  • Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 474686
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637
3 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки перьевые функциональные
Цвет корпуса
черный, серебряный
Длина корпуса
138
Материал пера
нержавеющая сталь
Материалы отделки деталей
высококачественный лак
Способ заправки
картридж/конвертер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
110

Описание товара Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637

Перьевая ручка Паркер из популярной коллекции Parker IM нового выпуска 2021 года.

Отзывы о товаре Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки перьевые функциональные
Цвет корпуса
черный, серебряный
Длина корпуса
138
Материал пера
нержавеющая сталь
Материалы отделки деталей
высококачественный лак
Способ заправки
картридж/конвертер
Страна производитель
Китай
Описание
Перьевая ручка Паркер из популярной коллекции Parker IM нового выпуска 2021 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка перьевая Parker IM Essential 2143637 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3120 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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