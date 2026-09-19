Смеситель Lemark Evitta (LM0514C) для ванны
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
23.1
Длина излива
18.2
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%11 914 руб. 14 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 471882
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители
Высота, см
7.8
Страна бренда
Узбекистан
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
23.1
Длина излива
18.2
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционный
Особенности
аэратор | душевая лейка | дивертор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х19х12
Вес, кг.
2.78
Описание товара Смеситель Lemark Evitta (LM0514C) для ванны
Серия смесителей EVITTA. Комплектация: Аэратор Керамический картридж 35 мм Переключатель с керамическими пластинами Аксессуары в комплекте: шланг 1,5 м, настенное поворотное крепление, 1-функциональная лейка ?100х225 мм Металлическая рукоятка </span>
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Бренд
Тип товара
Смесители
Высота, см
7.8
Страна бренда
Узбекистан
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
23.1
Длина излива
18.2
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционный
Особенности
аэратор | душевая лейка | дивертор
Страна производитель
Китай
Серия смесителей EVITTA. Комплектация: Аэратор Керамический картридж 35 мм Переключатель с керамическими пластинами Аксессуары в комплекте: шланг 1,5 м, настенное поворотное крепление, 1-функциональная лейка ?100х225 мм Металлическая рукоятка </span>
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