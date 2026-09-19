Полка для полотенец FIXSEN Kvadro (FX-61315)
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Характеристики
Описание товара Полка для полотенец FIXSEN Kvadro (FX-61315)
Одна из наиболее популярных коллекций аксессуаров для ванной комнаты. Практична и удобна в использовании. Надежна в эксплуатации. Красивое и ровное основание. Многообразие вариантов изделий, включающее в себя более 50-ти позиций. Матового стекло в коллекции облегчает повседневный уход и препятствует появлению белых разводов от воды, а также пятен от пальцев. Надежное крепление из латуни рассчитано на долгосрочное использование. Аксессуары сделаны из металла с толстыми стенками, позволяющими выдерживать как статическую, так и динамическую нагрузку. Толщина напыления хрома* защищает изделия от истирания, царапин и влажности. *Коллекция «Kvadro» успешно прошла испытания в соляных ваннах.
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