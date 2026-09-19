Держатель для бумажных полотенец FIXSEN Hotel (FX-31027A)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 470100
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
40х30х12
Вес, кг.
1.2
Описание товара Держатель для бумажных полотенец FIXSEN Hotel (FX-31027A)
Держатель для бумажных полотенец FIXSEN Hotel (FX-31027A)
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Держатель для бумажных полотенец FIXSEN Hotel (FX-31027A)
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