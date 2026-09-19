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Резинки багажные Stels 54363 1м (2 шт.) (54363) купить с доставкой в Москве
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Резинки багажные Stels 54363 1м (2 шт.) (54363)

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Резинки багажные Stels 54363 1м (2 шт.) (54363) - фото 1
Резинки багажные Stels 54363 1м (2 шт.) (54363) - фото 2
Резинки багажные Stels 54363 1м (2 шт.) (54363) - фото 3
Резинки багажные Stels 54363 1м (2 шт.) (54363) - фото 4
Резинки багажные Stels 54363 1м (2 шт.) (54363) - фото 5
Резинки багажные Stels 54363 1м (2 шт.) (54363) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Крепление
  • Резинки багажные Stels 54363 1м (2 шт.) (54363) - фото 1
  • Резинки багажные Stels 54363 1м (2 шт.) (54363) - фото 2
  • Резинки багажные Stels 54363 1м (2 шт.) (54363) - фото 3
  • Резинки багажные Stels 54363 1м (2 шт.) (54363) - фото 4
  • Резинки багажные Stels 54363 1м (2 шт.) (54363) - фото 5
  • Резинки багажные Stels 54363 1м (2 шт.) (54363) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 469559
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Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Крепление
Дополнительно
диаметр жгута 8 мм
Место крепления
универсальное
Назначение
для закрепления грузов
Совместимость
универсальная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х4
Вес, г.
280

Описание товара Резинки багажные Stels 54363 1м (2 шт.) (54363)

Багажные резинки Stels 54363, 2 шт. длиной 1000 мм, с обрезиненными крюками, используются для закрепления багажа в прицепе или багажнике автомобиля. Прочные и эластичные жгуты диаметром 8 мм из белой резины надежно фиксируют предметы, в том числе габаритные, и удерживают их на месте во время маневров. Резинки будут полезны автомобилистам при транспортировке грузов.

Преимущества

  • Прочность — жгуты выдерживают разрывную нагрузку до 45 кг.
  • Надежная фиксация — крюки из углеродистой стали крепко удерживают груз.
  • Безопасность — на крюки нанесено полимерное покрытие, благодаря которому они не царапают поверхность кузова, прицепа или реек багажника.
  • Яркая расцветка — оранжевые жгуты хорошо видны среди автомобильных принадлежностей.

Отзывы о товаре Резинки багажные Stels 54363 1м (2 шт.) (54363)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Крепление
Дополнительно
диаметр жгута 8 мм
Место крепления
универсальное
Назначение
для закрепления грузов
Совместимость
универсальная
Страна производитель
Китай
Описание

Багажные резинки Stels 54363, 2 шт. длиной 1000 мм, с обрезиненными крюками, используются для закрепления багажа в прицепе или багажнике автомобиля. Прочные и эластичные жгуты диаметром 8 мм из белой резины надежно фиксируют предметы, в том числе габаритные, и удерживают их на месте во время маневров. Резинки будут полезны автомобилистам при транспортировке грузов.

Преимущества

  • Прочность — жгуты выдерживают разрывную нагрузку до 45 кг.
  • Надежная фиксация — крюки из углеродистой стали крепко удерживают груз.
  • Безопасность — на крюки нанесено полимерное покрытие, благодаря которому они не царапают поверхность кузова, прицепа или реек багажника.
  • Яркая расцветка — оранжевые жгуты хорошо видны среди автомобильных принадлежностей.
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Отзывы


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