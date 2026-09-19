Резинки багажные Stels 54363 1м (2 шт.) (54363)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Резинки багажные Stels 54363 1м (2 шт.) (54363)
Багажные резинки Stels 54363, 2 шт. длиной 1000 мм, с обрезиненными крюками, используются для закрепления багажа в прицепе или багажнике автомобиля. Прочные и эластичные жгуты диаметром 8 мм из белой резины надежно фиксируют предметы, в том числе габаритные, и удерживают их на месте во время маневров. Резинки будут полезны автомобилистам при транспортировке грузов.
Преимущества
- Прочность — жгуты выдерживают разрывную нагрузку до 45 кг.
- Надежная фиксация — крюки из углеродистой стали крепко удерживают груз.
- Безопасность — на крюки нанесено полимерное покрытие, благодаря которому они не царапают поверхность кузова, прицепа или реек багажника.
- Яркая расцветка — оранжевые жгуты хорошо видны среди автомобильных принадлежностей.
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Багажные резинки Stels 54363, 2 шт. длиной 1000 мм, с обрезиненными крюками, используются для закрепления багажа в прицепе или багажнике автомобиля. Прочные и эластичные жгуты диаметром 8 мм из белой резины надежно фиксируют предметы, в том числе габаритные, и удерживают их на месте во время маневров. Резинки будут полезны автомобилистам при транспортировке грузов.
Преимущества
- Прочность — жгуты выдерживают разрывную нагрузку до 45 кг.
- Надежная фиксация — крюки из углеродистой стали крепко удерживают груз.
- Безопасность — на крюки нанесено полимерное покрытие, благодаря которому они не царапают поверхность кузова, прицепа или реек багажника.
- Яркая расцветка — оранжевые жгуты хорошо видны среди автомобильных принадлежностей.
Смотрите также: Багажники, Дефлекторы и ветровики, Крепления, Наклейки на автомобиль
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