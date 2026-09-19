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Насадка сменная Braun 03-BR Black купить с доставкой в Москве
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Насадка сменная Braun 03-BR Black

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Насадка сменная Braun 03-BR Black - фото 1
Насадка сменная Braun 03-BR Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка сменная
  • Насадка сменная Braun 03-BR Black - фото 1
  • Насадка сменная Braun 03-BR Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 465346
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Насадка сменная
Комплектация
сменная насадка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х4х3
Вес, г.
110

Описание товара Насадка сменная Braun 03-BR Black

Насадка сменная Braun 03-BR Black для чистки лица. Совместима с новым поколением бритв Braun Series 5,6 и 7.

Отзывы о товаре Насадка сменная Braun 03-BR Black




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Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Насадка сменная
Комплектация
сменная насадка
Страна производитель
Китай
Описание
Насадка сменная Braun 03-BR Black для чистки лица. Совместима с новым поколением бритв Braun Series 5,6 и 7.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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