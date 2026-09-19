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Чехол Red Line для Galaxy A32 4G Ultimate Blue УТ000023940 купить с доставкой в Москве
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Чехол Red Line для Galaxy A32 4G Ultimate Blue УТ000023940

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Чехол Red Line для Galaxy A32 4G Ultimate Blue УТ000023940
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy A32
Цвет
синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 465290
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Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy A32
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х2
Вес, г.
70

Описание товара Чехол Red Line для Galaxy A32 4G Ultimate Blue УТ000023940

Практичный и тонкий силиконовый чехол защищает телефон от царапин, ударов и других повреждений. Чехол изготовлен из высококачественного материала Soft Touch, плотно облегает смартфон и имеет все необходимые технологические отверстия, соответствующие модели телефона. Силиконовый чехол iBox Ultimate долгое время сохраняет свою первоначальную форму и не растягивается на смартфоне.



Теги товара: силиконовые

Отзывы о товаре Чехол Red Line для Galaxy A32 4G Ultimate Blue УТ000023940




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Чехлы для телефонов
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy A32
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Практичный и тонкий силиконовый чехол защищает телефон от царапин, ударов и других повреждений. Чехол изготовлен из высококачественного материала Soft Touch, плотно облегает смартфон и имеет все необходимые технологические отверстия, соответствующие модели телефона. Силиконовый чехол iBox Ultimate долгое время сохраняет свою первоначальную форму и не растягивается на смартфоне.


Теги товара: силиконовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол Red Line для Galaxy A32 4G Ultimate Blue УТ000023940 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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