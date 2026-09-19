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Пылесос Thomas DryBox Amfibia Pet купить с доставкой в Москве
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Пылесос Thomas DryBox Amfibia Pet

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Пылесос Thomas DryBox Amfibia Pet - фото 1
Пылесос Thomas DryBox Amfibia Pet - фото 2
Пылесос Thomas DryBox Amfibia Pet - фото 3
Пылесос Thomas DryBox Amfibia Pet - фото 4
Пылесос Thomas DryBox Amfibia Pet - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
  • Пылесос Thomas DryBox Amfibia Pet - фото 1
  • Пылесос Thomas DryBox Amfibia Pet - фото 2
  • Пылесос Thomas DryBox Amfibia Pet - фото 3
  • Пылесос Thomas DryBox Amfibia Pet - фото 4
  • Пылесос Thomas DryBox Amfibia Pet - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 465139
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Характеристики

Бренд
Thomas
Тип товара
Пылесос
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х40х40
Вес, кг.
8.25

Описание товара Пылесос Thomas DryBox Amfibia Pet

THOMAS DryBOX AMFIBIA PET тщательно очищает обивку мягкой мебели от пятен и грязи и при этом контролирует влажность поверхности. Пылесос не только моет, но и просушивает поверхность. Остаточная влажность составляет менее 4%. Во время влажной уборки уничтожаются пылевые клещи и другие вредные микроорганизмы, которые живут в мебели и матрасах. Для ещё более качественной мойки мягкой мебели, можно воспользоваться гипоаллергенным моющим концентратом THOMAS ProTex. THOMAS ProTex — это средство для мягкой мебели, так и для мойки и чистки ковра. THOMAS DryBOX AMFIBIA PET поможет: очистить диван от пыли, убрать пятна с дивана, помыть мягкую мебель. Еще одна очень полезная функция — сбор жидкости. Для ее использования нужно собрать пылесос, как для влажной уборки. За считанные минуты пылесос может собрать большой объем жидкости. Этот режим пригодится, если вы что-то разлили, а в экстренной ситуации даже поможет спасти квартиру от потопа!

Отзывы о товаре Пылесос Thomas DryBox Amfibia Pet




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Характеристики
Бренд
Thomas
Тип товара
Пылесос
Страна производитель
Китай
Описание
THOMAS DryBOX AMFIBIA PET тщательно очищает обивку мягкой мебели от пятен и грязи и при этом контролирует влажность поверхности. Пылесос не только моет, но и просушивает поверхность. Остаточная влажность составляет менее 4%. Во время влажной уборки уничтожаются пылевые клещи и другие вредные микроорганизмы, которые живут в мебели и матрасах. Для ещё более качественной мойки мягкой мебели, можно воспользоваться гипоаллергенным моющим концентратом THOMAS ProTex. THOMAS ProTex — это средство для мягкой мебели, так и для мойки и чистки ковра. THOMAS DryBOX AMFIBIA PET поможет: очистить диван от пыли, убрать пятна с дивана, помыть мягкую мебель. Еще одна очень полезная функция — сбор жидкости. Для ее использования нужно собрать пылесос, как для влажной уборки. За считанные минуты пылесос может собрать большой объем жидкости. Этот режим пригодится, если вы что-то разлили, а в экстренной ситуации даже поможет спасти квартиру от потопа!
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Доставка
Отзывы


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