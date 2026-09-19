Кубики 4 элемента в коробке VG50161
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Характеристики
Тип товара
Кубики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 465044
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кубики
Комплектация
кубики (4 шт.), упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 12 мес.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х5
Вес, г.
278
Описание товара Кубики 4 элемента в коробке VG50161
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. Изготовлена из экологически чистой древесины.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кубики
Комплектация
кубики (4 шт.), упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 12 мес.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Игрушка способствует развитию логики, моторики и творческих способностей ребенка. Изготовлена из экологически чистой древесины.
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