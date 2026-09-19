Головоломка "Дикие животные" (36 дет.) 50842
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Головоломки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%860 руб. 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 465020
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Головоломки
Возраст
от 3 лет
Количество заданий
1
Комплектация
36 деталей, упаковка
Материал
дерево
Размер в упаковке
21х19х5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х5
Вес, г.
438
Описание товара Головоломка "Дикие животные" (36 дет.) 50842
Пазл Дикие животные развивает мелкую моторику, фантазию, цветовое восприятие, счет Вашего ребенка.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Головоломки
Возраст
от 3 лет
Количество заданий
1
Комплектация
36 деталей, упаковка
Материал
дерево
Размер в упаковке
21х19х5 см
Страна производитель
Китай
Пазл Дикие животные развивает мелкую моторику, фантазию, цветовое восприятие, счет Вашего ребенка.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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