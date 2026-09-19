Top.Mail.Ru
Домино "Ферма" в коробке 51306 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Домино "Ферма" в коробке 51306

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Домино &quot;Ферма&quot; в коробке 51306 - фото 1
Домино &quot;Ферма&quot; в коробке 51306 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
  • Домино &quot;Ферма&quot; в коробке 51306 - фото 1
  • Домино &quot;Ферма&quot; в коробке 51306 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
820 руб.  1 513 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 465018
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Размеры в упаковке, см
21х19х5
Вес, г.
438

Описание товара Домино "Ферма" в коробке 51306

Развивающая игра для малышей. Развивает память и внимательность

Отзывы о товаре Домино "Ферма" в коробке 51306




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Описание
Развивающая игра для малышей. Развивает память и внимательность
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Домино "Ферма" в коробке 51306 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 820 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...