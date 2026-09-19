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Каталка на веревке "Щенок" в коробке 44043 купить с доставкой в Москве
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Каталка на веревке "Щенок" в коробке 44043

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Каталка на веревке &quot;Щенок&quot; в коробке 44043 - фото 1
Каталка на веревке &quot;Щенок&quot; в коробке 44043 - фото 2
Каталка на веревке &quot;Щенок&quot; в коробке 44043 - фото 3
Каталка на веревке &quot;Щенок&quot; в коробке 44043 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Каталка
  • Каталка на веревке &quot;Щенок&quot; в коробке 44043 - фото 1
  • Каталка на веревке &quot;Щенок&quot; в коробке 44043 - фото 2
  • Каталка на веревке &quot;Щенок&quot; в коробке 44043 - фото 3
  • Каталка на веревке &quot;Щенок&quot; в коробке 44043 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 280 руб.  2 074 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 464839
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Каталка
Возраст
от 1.5 лет
Материал
дерево
Упаковка
коробка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х8
Вес, г.
350

Описание товара Каталка на веревке "Щенок" в коробке 44043

Каталка от Viga Toys серии PolarB Щенок выполнена в виде милого песика со шнурком. Игрушка устойчива благодаря 4 большим колесам и шарнирному креплению двух частей туловища собачки (поворачивает при езде).Малыш берет каталку за шнурок и тащит за собой, наблюдая как деревянное животное следует за ним. Это будет поощрять его бегать больше, совершенствуя движения.Игрушка из дерева в цветах спокойных оттенков. Для изготовления использованы качественная древесина и безопасные красители. Все края и детали тщательно отшлифованы. Каталка соответствует стандартам безопасности и качества: европейскому EN71, американскому ASTM, как и вся продукция Viga Toys.Развитие: воображение, двигательные навыки, эмоциональное благополучие.Каталка подходит для детей от 18 месяцев. Может использоваться дома и на прогулке.

Отзывы о товаре Каталка на веревке "Щенок" в коробке 44043




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Каталка
Возраст
от 1.5 лет
Материал
дерево
Упаковка
коробка
Страна производитель
Китай
Описание
Каталка от Viga Toys серии PolarB Щенок выполнена в виде милого песика со шнурком. Игрушка устойчива благодаря 4 большим колесам и шарнирному креплению двух частей туловища собачки (поворачивает при езде).Малыш берет каталку за шнурок и тащит за собой, наблюдая как деревянное животное следует за ним. Это будет поощрять его бегать больше, совершенствуя движения.Игрушка из дерева в цветах спокойных оттенков. Для изготовления использованы качественная древесина и безопасные красители. Все края и детали тщательно отшлифованы. Каталка соответствует стандартам безопасности и качества: европейскому EN71, американскому ASTM, как и вся продукция Viga Toys.Развитие: воображение, двигательные навыки, эмоциональное благополучие.Каталка подходит для детей от 18 месяцев. Может использоваться дома и на прогулке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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