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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Каталка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 280 руб.
2 074
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 464839
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Описание товара Каталка на веревке "Щенок" в коробке 44043
Каталка от Viga Toys серии PolarB Щенок выполнена в виде милого песика со шнурком. Игрушка устойчива благодаря 4 большим колесам и шарнирному креплению двух частей туловища собачки (поворачивает при езде).Малыш берет каталку за шнурок и тащит за собой, наблюдая как деревянное животное следует за ним. Это будет поощрять его бегать больше, совершенствуя движения.Игрушка из дерева в цветах спокойных оттенков. Для изготовления использованы качественная древесина и безопасные красители. Все края и детали тщательно отшлифованы. Каталка соответствует стандартам безопасности и качества: европейскому EN71, американскому ASTM, как и вся продукция Viga Toys.Развитие: воображение, двигательные навыки, эмоциональное благополучие.Каталка подходит для детей от 18 месяцев. Может использоваться дома и на прогулке.
Каталка от Viga Toys серии PolarB Щенок выполнена в виде милого песика со шнурком. Игрушка устойчива благодаря 4 большим колесам и шарнирному креплению двух частей туловища собачки (поворачивает при езде).Малыш берет каталку за шнурок и тащит за собой, наблюдая как деревянное животное следует за ним. Это будет поощрять его бегать больше, совершенствуя движения.Игрушка из дерева в цветах спокойных оттенков. Для изготовления использованы качественная древесина и безопасные красители. Все края и детали тщательно отшлифованы. Каталка соответствует стандартам безопасности и качества: европейскому EN71, американскому ASTM, как и вся продукция Viga Toys.Развитие: воображение, двигательные навыки, эмоциональное благополучие.Каталка подходит для детей от 18 месяцев. Может использоваться дома и на прогулке.
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