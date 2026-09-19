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Игрушечная мебель "Детская комната" в коробке 44036 купить с доставкой в Москве
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Игрушечная мебель "Детская комната" в коробке 44036

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Игрушечная мебель &quot;Детская комната&quot; в коробке 44036
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Световые эффекты
дерево, текстиль
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
1 520 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 464832
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Световые эффекты
дерево, текстиль
Комплектация
мебель, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х5
Вес, г.
246

Описание товара Игрушечная мебель "Детская комната" в коробке 44036

Детали хорошо отшлифованы, покрыты яркими и безвредными для здоровья красками. Игрушка соответствует стандартам безопасности и качества ASTM и EN71.

Отзывы о товаре Игрушечная мебель "Детская комната" в коробке 44036




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Световые эффекты
дерево, текстиль
Комплектация
мебель, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Детали хорошо отшлифованы, покрыты яркими и безвредными для здоровья красками. Игрушка соответствует стандартам безопасности и качества ASTM и EN71.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Игрушечная мебель "Детская комната" в коробке 44036 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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