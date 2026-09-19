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Головоломка "Найди совпадения" в коробке 44503 купить с доставкой в Москве
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Головоломка "Найди совпадения" в коробке 44503

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Головоломка &quot;Найди совпадения&quot; в коробке 44503
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Головоломка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 880 руб.  3 145 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 464828
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Головоломка
Возраст
от 1.5 лет
Количество заданий
1
Комплектация
52 детали, коробка
Материал
дерево
Страна бренда
Китай
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х12х9
Вес, г.
750

Описание товара Головоломка "Найди совпадения" в коробке 44503

Деревянная головоломка-сортер Viga "Найди совпадения" (арт. 44503) — это развивающая игрушка для детей от 1,5-2 лет, направленная на изучение цветов, форм и развитие логики. В комплект входят деревянная коробка с отверстиями, карточки-задания и цветные детали, которые нужно подбирать, развивая мелкую моторику и зрительное восприятие.

Отзывы о товаре Головоломка "Найди совпадения" в коробке 44503




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Головоломка
Возраст
от 1.5 лет
Количество заданий
1
Комплектация
52 детали, коробка
Материал
дерево
Страна бренда
Китай
Страна производитель
Россия
Описание
Деревянная головоломка-сортер Viga "Найди совпадения" (арт. 44503) — это развивающая игрушка для детей от 1,5-2 лет, направленная на изучение цветов, форм и развитие логики. В комплект входят деревянная коробка с отверстиями, карточки-задания и цветные детали, которые нужно подбирать, развивая мелкую моторику и зрительное восприятие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Головоломка "Найди совпадения" в коробке 44503 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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