Головоломка "Найди совпадения" в коробке 44503
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Характеристики
Тип товара
Головоломка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%1 880 руб. 3 145 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 464828
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Головоломка
Возраст
от 1.5 лет
Количество заданий
1
Комплектация
52 детали, коробка
Материал
дерево
Страна бренда
Китай
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х12х9
Вес, г.
750
Описание товара Головоломка "Найди совпадения" в коробке 44503
Деревянная головоломка-сортер Viga "Найди совпадения" (арт. 44503) — это развивающая игрушка для детей от 1,5-2 лет, направленная на изучение цветов, форм и развитие логики. В комплект входят деревянная коробка с отверстиями, карточки-задания и цветные детали, которые нужно подбирать, развивая мелкую моторику и зрительное восприятие.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Головоломка
Возраст
от 1.5 лет
Количество заданий
1
Комплектация
52 детали, коробка
Материал
дерево
Страна бренда
Китай
Страна производитель
Россия
Деревянная головоломка-сортер Viga "Найди совпадения" (арт. 44503) — это развивающая игрушка для детей от 1,5-2 лет, направленная на изучение цветов, форм и развитие логики. В комплект входят деревянная коробка с отверстиями, карточки-задания и цветные детали, которые нужно подбирать, развивая мелкую моторику и зрительное восприятие.
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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