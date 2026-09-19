Логический домик (в сеточке) 6196
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сортер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%850 руб. 1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 464115
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сортер
Комплектация
домик, детали сортера, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
9
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 9 мес.
Страна производства
Беларусь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х19х19
Вес, г.
625
Описание товара Логический домик (в сеточке) 6196
Логический домик (в сеточке) 6196
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сортер
Комплектация
домик, детали сортера, упаковка
Максимальный возраст
3
Материал
пластик
Минимальный возраст
9
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 9 мес.
Страна производства
Беларусь
Страна производитель
Китай
Логический домик (в сеточке) 6196
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