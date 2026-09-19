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Вафельница Clatronic WA 3606 купить с доставкой в Москве
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Вафельница Clatronic WA 3606

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Вафельница Clatronic WA 3606 - фото 1
Вафельница Clatronic WA 3606 - фото 2
Вафельница Clatronic WA 3606 - фото 3
Вафельница Clatronic WA 3606 - фото 4
Вафельница Clatronic WA 3606 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вафельница
  • Вафельница Clatronic WA 3606 - фото 1
  • Вафельница Clatronic WA 3606 - фото 2
  • Вафельница Clatronic WA 3606 - фото 3
  • Вафельница Clatronic WA 3606 - фото 4
  • Вафельница Clatronic WA 3606 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 460978
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Характеристики

Бренд
Clatronic
Тип товара
Вафельница
Размеры в упаковке, см
28х25х12
Вес, кг.
1.9

Описание товара Вафельница Clatronic WA 3606

Вафельница Clatronic WA 3606 позволит любителям изысканных десертов выпекать венские вафли у себя на кухне. 

Отзывы о товаре Вафельница Clatronic WA 3606




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Характеристики
Бренд
Clatronic
Тип товара
Вафельница
Описание
Вафельница Clatronic WA 3606 позволит любителям изысканных десертов выпекать венские вафли у себя на кухне. 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вафельница Clatronic WA 3606 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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