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Блинница Clatronic CM 3372 купить с доставкой в Москве
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Блинница Clatronic CM 3372

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Блинница Clatronic CM 3372 - фото 1
Блинница Clatronic CM 3372 - фото 2
Блинница Clatronic CM 3372 - фото 3
Блинница Clatronic CM 3372 - фото 4
Блинница Clatronic CM 3372 - фото 5
Блинница Clatronic CM 3372 - фото 6
Блинница Clatronic CM 3372 - фото 7
Блинница Clatronic CM 3372 - фото 8
Блинница Clatronic CM 3372 - фото 9
Блинница Clatronic CM 3372 - фото 10
Блинница Clatronic CM 3372 - фото 11
Блинница Clatronic CM 3372 - фото 12
Блинница Clatronic CM 3372 - фото 13
Блинница Clatronic CM 3372 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электроблинницы
  • Блинница Clatronic CM 3372 - фото 1
  • Блинница Clatronic CM 3372 - фото 2
  • Блинница Clatronic CM 3372 - фото 3
  • Блинница Clatronic CM 3372 - фото 4
  • Блинница Clatronic CM 3372 - фото 5
  • Блинница Clatronic CM 3372 - фото 6
  • Блинница Clatronic CM 3372 - фото 7
  • Блинница Clatronic CM 3372 - фото 8
  • Блинница Clatronic CM 3372 - фото 9
  • Блинница Clatronic CM 3372 - фото 10
  • Блинница Clatronic CM 3372 - фото 11
  • Блинница Clatronic CM 3372 - фото 12
  • Блинница Clatronic CM 3372 - фото 13
  • Блинница Clatronic CM 3372 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 460947
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Характеристики

Бренд
Clatronic
Тип товара
Электроблинницы
Размеры в упаковке, см
32х32х12
Вес, кг.
1.95

Описание товара Блинница Clatronic CM 3372

Блинница Clatronic CM 3372 – бытовой прибор для выпекания. Блинница подходит для использования на обычных кухнях. Диаметр выпекаемых блинов 290 мм. Корпус устройства сделан из черного термостойкого пластика, с антипригарным покрытием рабочей поверхности. Блины не пригорают и легко отделяются от поверхности. На рабочей поверхности есть бортики для регулирования распределения теста. Для переворачивания блинов необходимо использовать специальные лопатки, которые не будут царапать поверхность. Модель Clatronic CM 3372 подключается к обычной розетке. Панель управления вынесена за пределы рабочей поверхности. Регуляторы включения и настройки снабжены световыми индикаторами и дополнительными символами, позволяющими лучше ориентироваться в режимах выпекания. Для защиты механизма блинница оснащена встроенной системой от перегрева. Плюсом является возможность использования блинницы в качестве электросковородки.

Отзывы о товаре Блинница Clatronic CM 3372




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Характеристики
Бренд
Clatronic
Тип товара
Электроблинницы
Описание
Блинница Clatronic CM 3372 – бытовой прибор для выпекания. Блинница подходит для использования на обычных кухнях. Диаметр выпекаемых блинов 290 мм. Корпус устройства сделан из черного термостойкого пластика, с антипригарным покрытием рабочей поверхности. Блины не пригорают и легко отделяются от поверхности. На рабочей поверхности есть бортики для регулирования распределения теста. Для переворачивания блинов необходимо использовать специальные лопатки, которые не будут царапать поверхность. Модель Clatronic CM 3372 подключается к обычной розетке. Панель управления вынесена за пределы рабочей поверхности. Регуляторы включения и настройки снабжены световыми индикаторами и дополнительными символами, позволяющими лучше ориентироваться в режимах выпекания. Для защиты механизма блинница оснащена встроенной системой от перегрева. Плюсом является возможность использования блинницы в качестве электросковородки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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