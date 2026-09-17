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Характеристики
Тип товара
Бассейн
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
4 190 руб.
4 990
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 46034
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Описание товара Бассейн Intex 28120 Easy Set 3853л
Круглый надувной бассейн Intex 28120 - это популярная модель семейного надувного бассейна серии Easy Set. Такие бассейны легко устанавливаются на любую твердую поверхность и не нуждаются в насыпке песка. Просто надуйте верхнее надувное кольцо и при заполнении бассейна водой, он расправится и примет нужную форму. Трехслойные стенки обеспечивают бассейну прочность, воду из бассейна можно слить через широкий сливной клапан.
Размеры бассейна 305x76 см.
Объем (при 80% заполнении) 3853 л.
Вес в упаковке 11,6 кг.
Отзывы о товаре Бассейн Intex 28120 Easy Set 3853л
Круглый надувной бассейн Intex 28120 - это популярная модель семейного надувного бассейна серии Easy Set. Такие бассейны легко устанавливаются на любую твердую поверхность и не нуждаются в насыпке песка. Просто надуйте верхнее надувное кольцо и при заполнении бассейна водой, он расправится и примет нужную форму. Трехслойные стенки обеспечивают бассейну прочность, воду из бассейна можно слить через широкий сливной клапан.
Размеры бассейна 305x76 см.
Объем (при 80% заполнении) 3853 л.
Вес в упаковке 11,6 кг.
Бассейн Intex 28120 Easy Set 3853л - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бассейн Intex 28120 Easy Set 3853л