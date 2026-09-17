Шезлонг Intex 58802 Королевский
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шезлонг
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 46004
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шезлонг
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х8
Вес, кг.
1.48
Описание товара Шезлонг Intex 58802 Королевский
Оригинальный шезлонг. 2 воздушные камеры. Удобная форма. Размер - 160 х 85 см.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Оригинальный шезлонг. 2 воздушные камеры. Удобная форма. Размер - 160 х 85 см.
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