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Набор для чистки бассейна Intex 28003 Deluxe купить с доставкой в Москве
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Набор для чистки бассейна Intex 28003 Deluxe

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Набор для чистки бассейна Intex 28003 Deluxe - фото 1
Набор для чистки бассейна Intex 28003 Deluxe - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ухода за бассейном
  • Набор для чистки бассейна Intex 28003 Deluxe - фото 1
  • Набор для чистки бассейна Intex 28003 Deluxe - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 45937
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Характеристики

Бренд
Intex
Тип товара
Аксессуары для ухода за бассейном
Размеры в упаковке, м
1.13х0.3х0.12
Вес, кг.
3.77

Описание товара Набор для чистки бассейна Intex 28003 Deluxe

Универсальный набор Intex 28003 Deluxe, для ухода за бассейном, размером до 6 м.

Набор состоит из:

  • Фильтра грубой очистки, в котором предварительно задерживается крупный мусор.
  • Легкой алюминиевой телескопической ручки длиной до 279 см, к которой крепятся различные насадки.
  • Насадки водяного пылесоса (два вида) для сбора грязи со дна бассейна.
  • Насадка-сачок для сбора мусора с поверхности воды (выполнен из прочной мелко-ячеистой полимерной сетки).
  • Насадка щетка - для чистки бортов и дна бассейна.
  • Гофрированный шланг длинной 7,5 м, который подключается непосредственно к месту забора воды фильтрующего насоса.

    Для работы вакуумных насадок требуется фильтрующий насос с производительностью от 3028 л/ч.

    Принцип действия:

    Насадка, в виде щетки пылесоса, соединяется с фильтрующим насосом через прилагающийся фильтр, вода и грязь со дна всасываются фильтром, на сетке скиммера задерживается крупный мусор, далее вода проходит через фильтрующий насос обратно в бассейн.

    Размер упаковки: 113 х 30 х 13 см

    Вес набора 3,8 кг



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    Характеристики
    Бренд
    Intex
    Тип товара
    Аксессуары для ухода за бассейном
    Описание

    Универсальный набор Intex 28003 Deluxe, для ухода за бассейном, размером до 6 м.

    Набор состоит из:

  • Фильтра грубой очистки, в котором предварительно задерживается крупный мусор.
  • Легкой алюминиевой телескопической ручки длиной до 279 см, к которой крепятся различные насадки.
  • Насадки водяного пылесоса (два вида) для сбора грязи со дна бассейна.
  • Насадка-сачок для сбора мусора с поверхности воды (выполнен из прочной мелко-ячеистой полимерной сетки).
  • Насадка щетка - для чистки бортов и дна бассейна.
  • Гофрированный шланг длинной 7,5 м, который подключается непосредственно к месту забора воды фильтрующего насоса.

    Для работы вакуумных насадок требуется фильтрующий насос с производительностью от 3028 л/ч.

    Принцип действия:

    Насадка, в виде щетки пылесоса, соединяется с фильтрующим насосом через прилагающийся фильтр, вода и грязь со дна всасываются фильтром, на сетке скиммера задерживается крупный мусор, далее вода проходит через фильтрующий насос обратно в бассейн.

    Размер упаковки: 113 х 30 х 13 см

    Вес набора 3,8 кг



    Смотрите также: белые
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    Отзывы


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