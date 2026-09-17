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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ухода за бассейном
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 45937
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Описание товара Набор для чистки бассейна Intex 28003 Deluxe
Универсальный набор Intex 28003 Deluxe, для ухода за бассейном, размером до 6 м.
Набор состоит из:
Фильтра грубой очистки, в котором предварительно задерживается крупный мусор.
Легкой алюминиевой телескопической ручки длиной до 279 см, к которой крепятся различные насадки.
Насадки водяного пылесоса (два вида) для сбора грязи со дна бассейна.
Насадка-сачок для сбора мусора с поверхности воды (выполнен из прочной мелко-ячеистой полимерной сетки).
Насадка щетка - для чистки бортов и дна бассейна.
Гофрированный шланг длинной 7,5 м, который подключается непосредственно к месту забора воды фильтрующего насоса.
Для работы вакуумных насадок требуется фильтрующий насос с производительностью от 3028 л/ч.
Принцип действия:
Насадка, в виде щетки пылесоса, соединяется с фильтрующим насосом через прилагающийся фильтр, вода и грязь со дна всасываются фильтром, на сетке скиммера задерживается крупный мусор, далее вода проходит через фильтрующий насос обратно в бассейн.
Универсальный набор Intex 28003 Deluxe, для ухода за бассейном, размером до 6 м.
Набор состоит из:
Фильтра грубой очистки, в котором предварительно задерживается крупный мусор.
Легкой алюминиевой телескопической ручки длиной до 279 см, к которой крепятся различные насадки.
Насадки водяного пылесоса (два вида) для сбора грязи со дна бассейна.
Насадка-сачок для сбора мусора с поверхности воды (выполнен из прочной мелко-ячеистой полимерной сетки).
Насадка щетка - для чистки бортов и дна бассейна.
Гофрированный шланг длинной 7,5 м, который подключается непосредственно к месту забора воды фильтрующего насоса.
Для работы вакуумных насадок требуется фильтрующий насос с производительностью от 3028 л/ч.
Принцип действия:
Насадка, в виде щетки пылесоса, соединяется с фильтрующим насосом через прилагающийся фильтр, вода и грязь со дна всасываются фильтром, на сетке скиммера задерживается крупный мусор, далее вода проходит через фильтрующий насос обратно в бассейн.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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