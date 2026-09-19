Смывное устройство для писсуара Lemark Project (LM4657CE)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Устройство смыва
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%18 993 руб. 22 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 457094
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Устройство смыва
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настенный
Комплектация
корпус устройства с сенсором (время срабатывания: < 0,8 с), металлический патрубок, соединительный шланг, декоративный отражатель для монтажа на корпусе устройства, блок для 4-х элементов питания «АА».
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
габариты 368.8x137x190.7 мм
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
28х19х10
Вес, кг.
9.5
Описание товара Смывное устройство для писсуара Lemark Project (LM4657CE)
Бесконтактное смывное устройство для писсуара. Предусмотрено два варианта монтажа изделия: с гибким соединительным шлангом или с патрубком
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие
Теги товара: из стены, настенные, из нержавеющей стали, электронные, настенные однорычажные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 090 руб.4523 руб. в СплитМонтируемый в стену смеситель для ванны и душа Damixa Jupiter 77...
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитСмеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72600 хром
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитГигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A800 хро...
-
В наличииЦена 18 390 руб.4598 руб. в СплитСмеситель для душа Damixa Merkur 402000300 черный
-
В наличииЦена 18 390 руб.4598 руб. в СплитСмеситель для раковины Damixa Merkur 400210300 черный
-
В наличииЦена 18 390 руб.4598 руб. в СплитВстраиваемый смеситель для ванны и душа Damixa Scandinavian Pure...
-
В наличииЦена 18 490 руб.4623 руб. в СплитСмеситель для кухни с каналом для питьевой воды, L-излив Damixa ...
-
В наличииЦена 18 590 руб.4648 руб. в СплитСмеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром
-
В наличииЦена 18 590 руб.4648 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM Func F8F10000, хром
-
В наличииЦена 18 590 руб.4648 руб. в СплитСмеситель для кухни с гибким изливом с каналом для питьевой воды...
-
В наличииЦена 18 690 руб.4673 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM Like F8075000 хром
-
В наличииЦена 18 690 руб.4673 руб. в СплитСмеситель для кухни с каналом для питьевой воды, L-излив Damixa ...
Бренд
Тип товара
Устройство смыва
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настенный
Комплектация
корпус устройства с сенсором (время срабатывания: < 0,8 с), металлический патрубок, соединительный шланг, декоративный отражатель для монтажа на корпусе устройства, блок для 4-х элементов питания «АА».
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
габариты 368.8x137x190.7 мм
Страна производитель
Чехия
Бесконтактное смывное устройство для писсуара. Предусмотрено два варианта монтажа изделия: с гибким соединительным шлангом или с патрубком
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие
Теги товара: из стены, настенные, из нержавеющей стали, электронные, настенные однорычажные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие
Теги товара: из стены, настенные, из нержавеющей стали, электронные, настенные однорычажные
Смывное устройство для писсуара Lemark Project (LM4657CE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смывное устройство для писсуара Lemark Project (LM4657CE)