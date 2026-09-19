Top.Mail.Ru
Смывное устройство для писсуара Lemark Project (LM4657CE) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смывное устройство для писсуара Lemark Project (LM4657CE)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смывное устройство для писсуара Lemark Project (LM4657CE) - фото 1
Смывное устройство для писсуара Lemark Project (LM4657CE) - фото 2
Смывное устройство для писсуара Lemark Project (LM4657CE) - фото 3
Смывное устройство для писсуара Lemark Project (LM4657CE) - фото 4
Смывное устройство для писсуара Lemark Project (LM4657CE) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Устройство смыва
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смывное устройство для писсуара Lemark Project (LM4657CE) - фото 1
  • Смывное устройство для писсуара Lemark Project (LM4657CE) - фото 2
  • Смывное устройство для писсуара Lemark Project (LM4657CE) - фото 3
  • Смывное устройство для писсуара Lemark Project (LM4657CE) - фото 4
  • Смывное устройство для писсуара Lemark Project (LM4657CE) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
18 993 руб.  22 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 457094
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Устройство смыва
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настенный
Комплектация
корпус устройства с сенсором (время срабатывания: < 0,8 с), металлический патрубок, соединительный шланг, декоративный отражатель для монтажа на корпусе устройства, блок для 4-х элементов питания «АА».
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
габариты 368.8x137x190.7 мм
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
28х19х10
Вес, кг.
9.5

Описание товара Смывное устройство для писсуара Lemark Project (LM4657CE)

Бесконтактное смывное устройство для писсуара. Предусмотрено два варианта монтажа изделия: с гибким соединительным шлангом или с патрубком



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Смывное устройство для писсуара Lemark Project (LM4657CE)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Устройство смыва
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настенный
Комплектация
корпус устройства с сенсором (время срабатывания: < 0,8 с), металлический патрубок, соединительный шланг, декоративный отражатель для монтажа на корпусе устройства, блок для 4-х элементов питания «АА».
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
габариты 368.8x137x190.7 мм
Страна производитель
Чехия
Описание
Бесконтактное смывное устройство для писсуара. Предусмотрено два варианта монтажа изделия: с гибким соединительным шлангом или с патрубком


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смывное устройство для писсуара Lemark Project (LM4657CE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...