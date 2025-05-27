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Автомагнитола ACV AVS-916BG 1Din купить с доставкой в Москве
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Автомагнитола ACV AVS-916BG 1Din

15 Отзывы
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Автомагнитола ACV AVS-916BG 1Din - фото 1
Автомагнитола ACV AVS-916BG 1Din - фото 2
Автомагнитола ACV AVS-916BG 1Din - фото 3
Автомагнитола ACV AVS-916BG 1Din - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA
Наличие Bluetooth
да
  • Автомагнитола ACV AVS-916BG 1Din - фото 1
  • Автомагнитола ACV AVS-916BG 1Din - фото 2
  • Автомагнитола ACV AVS-916BG 1Din - фото 3
  • Автомагнитола ACV AVS-916BG 1Din - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
1 780 руб.  3 404 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 456440
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA
Радиоприемник
да
Поддержка Android Auto
да
Поддержка iOS (car play)
да
Наличие Bluetooth
да
USB
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х8
Вес, кг.
1.5

Описание товара Автомагнитола ACV AVS-916BG 1Din

В этой автомобильной магнитоле собраны самые современные возможности и опции для чтения и воспроизведения аудио файлов в высоком качестве. Надежное устройство с белой подсветкой кнопок поддерживает наиболее популярные источники звука: USB и SD цифровые носители, смартфоны Android и iOS (через приложения ACV RC и ACV Control). Цифровой FM тюнер обеспечивает качественный прием станций без помех, их можно настроить автоматически или в ручном режиме. При чтении носителей на экран магнитолы выводится информация с ID3 тегов: название альбома, песни, исполнителя и т.д. Модуль Bluetooth поддерживает протоколы A2DP, HFP. PBAP для воспроизведения контента в высоком качестве и совершения телефонных звонков в режиме Hands-Free.



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре Автомагнитола ACV AVS-916BG 1Din

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает все,BT конектится сразу настройка простая надо просто потыкать
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Николай И.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает , пришло всё целым , проблем с установкой не возникло , звук нормальный где то примерно на 4 .
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2024
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
На первый взгляд все хорошо.Нужно время,чтобы понять что и как.За несколько дней трудно дать оценку.Пройдёт время,тогда можно будет дать объективную оценку,а пока будем надеяться,что магнитола прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2024
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену хорошая магнитола, блютуз работает, более толстая рамка по сравнению с аналогами, нужно проклеить антискрипом
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Меня все устраивает, магнитола понравилась,блютуз поддерживает,usb. Все работает,а больше в принципе то мне и ненадо. Уже пользуюсь около 9 месяцев,работает исправно
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2023
Иван З.

Достоинства:


Комментарий:
поёт нормуль ..цена качество
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2023
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Нет пульта в комплекте,подключу дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает, посмотрим сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2023
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
обычная магнитолка, нет перелистывания по папкам
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2023
Роберт П.

Достоинства:


Комментарий:
мне магнтола очень понравилось! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2023
Ильяс У.

Достоинства:


Комментарий:
В холода иногда не включается, теряется связь с телефоном по Bluetooth
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2023
Роман Ч.

Достоинства:


Комментарий:
пришла во время,сборка качественная,по инструкциям управление через блюпуп,установлю дополню отзыв!и так подключил,к приложению скаченного с маркета подключится так и не смог т.е. с тел. управлять не получится(-)!в эстальном меня все порадовало блюпуп не отстает,подсветка меняется,короче свои бабки оправдывает на ура
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2022
Илья Л.

Достоинства:


Комментарий:
тянет pride ruby от башки и саб machete lite на 600 моноблоке , звучанием доволен, для поседнева самый топ за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2022
Антон М.

Достоинства:


Комментарий:
доставка 5 дней, если готовы дождаться то заказывайте
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2022
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Данный товар к покупке советую .



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Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA
Радиоприемник
да
Поддержка Android Auto
да
Поддержка iOS (car play)
да
Наличие Bluetooth
да
USB
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
В этой автомобильной магнитоле собраны самые современные возможности и опции для чтения и воспроизведения аудио файлов в высоком качестве. Надежное устройство с белой подсветкой кнопок поддерживает наиболее популярные источники звука: USB и SD цифровые носители, смартфоны Android и iOS (через приложения ACV RC и ACV Control). Цифровой FM тюнер обеспечивает качественный прием станций без помех, их можно настроить автоматически или в ручном режиме. При чтении носителей на экран магнитолы выводится информация с ID3 тегов: название альбома, песни, исполнителя и т.д. Модуль Bluetooth поддерживает протоколы A2DP, HFP. PBAP для воспроизведения контента в высоком качестве и совершения телефонных звонков в режиме Hands-Free.


Теги товара: 1 din
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает все,BT конектится сразу настройка простая надо просто потыкать
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Николай И.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает , пришло всё целым , проблем с установкой не возникло , звук нормальный где то примерно на 4 .
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2024
Ольга Г.

Достоинства:


Комментарий:
На первый взгляд все хорошо.Нужно время,чтобы понять что и как.За несколько дней трудно дать оценку.Пройдёт время,тогда можно будет дать объективную оценку,а пока будем надеяться,что магнитола прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2024
Александр Р.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену хорошая магнитола, блютуз работает, более толстая рамка по сравнению с аналогами, нужно проклеить антискрипом
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Меня все устраивает, магнитола понравилась,блютуз поддерживает,usb. Все работает,а больше в принципе то мне и ненадо. Уже пользуюсь около 9 месяцев,работает исправно
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2023
Иван З.

Достоинства:


Комментарий:
поёт нормуль ..цена качество
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2023
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Нет пульта в комплекте,подключу дополню отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает, посмотрим сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2023
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
обычная магнитолка, нет перелистывания по папкам
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2023
Роберт П.

Достоинства:


Комментарий:
мне магнтола очень понравилось! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2023
Ильяс У.

Достоинства:


Комментарий:
В холода иногда не включается, теряется связь с телефоном по Bluetooth
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2023
Роман Ч.

Достоинства:


Комментарий:
пришла во время,сборка качественная,по инструкциям управление через блюпуп,установлю дополню отзыв!и так подключил,к приложению скаченного с маркета подключится так и не смог т.е. с тел. управлять не получится(-)!в эстальном меня все порадовало блюпуп не отстает,подсветка меняется,короче свои бабки оправдывает на ура
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2022
Илья Л.

Достоинства:


Комментарий:
тянет pride ruby от башки и саб machete lite на 600 моноблоке , звучанием доволен, для поседнева самый топ за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2022
Антон М.

Достоинства:


Комментарий:
доставка 5 дней, если готовы дождаться то заказывайте
Источник: Яндекс Маркет
30.10.2022
Денис К.

Достоинства:


Комментарий:
Данный товар к покупке советую .


Автомагнитола ACV AVS-916BG 1Din - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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