Автомагнитола ACV AVS-916BG 1Din
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Автомагнитола ACV AVS-916BG 1Din
В этой автомобильной магнитоле собраны самые современные возможности и опции для чтения и воспроизведения аудио файлов в высоком качестве. Надежное устройство с белой подсветкой кнопок поддерживает наиболее популярные источники звука: USB и SD цифровые носители, смартфоны Android и iOS (через приложения ACV RC и ACV Control). Цифровой FM тюнер обеспечивает качественный прием станций без помех, их можно настроить автоматически или в ручном режиме. При чтении носителей на экран магнитолы выводится информация с ID3 тегов: название альбома, песни, исполнителя и т.д. Модуль Bluetooth поддерживает протоколы A2DP, HFP. PBAP для воспроизведения контента в высоком качестве и совершения телефонных звонков в режиме Hands-Free.
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Теги товара: 1 din
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Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Достоинства:
Комментарий:
Работает все,BT конектится сразу настройка простая надо просто потыкать
Достоинства:
Комментарий:
пока работает , пришло всё целым , проблем с установкой не возникло , звук нормальный где то примерно на 4 .
Достоинства:
Комментарий:
На первый взгляд все хорошо.Нужно время,чтобы понять что и как.За несколько дней трудно дать оценку.Пройдёт время,тогда можно будет дать объективную оценку,а пока будем надеяться,что магнитола прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену хорошая магнитола, блютуз работает, более толстая рамка по сравнению с аналогами, нужно проклеить антискрипом
Достоинства:
Комментарий:
Меня все устраивает, магнитола понравилась,блютуз поддерживает,usb. Все работает,а больше в принципе то мне и ненадо. Уже пользуюсь около 9 месяцев,работает исправно
Достоинства:
Комментарий:
поёт нормуль ..цена качество
Достоинства:
Комментарий:
Нет пульта в комплекте,подключу дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает, посмотрим сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
обычная магнитолка, нет перелистывания по папкам
Достоинства:
Комментарий:
мне магнтола очень понравилось! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
В холода иногда не включается, теряется связь с телефоном по Bluetooth
Достоинства:
Комментарий:
пришла во время,сборка качественная,по инструкциям управление через блюпуп,установлю дополню отзыв!и так подключил,к приложению скаченного с маркета подключится так и не смог т.е. с тел. управлять не получится(-)!в эстальном меня все порадовало блюпуп не отстает,подсветка меняется,короче свои бабки оправдывает на ура
Достоинства:
Комментарий:
тянет pride ruby от башки и саб machete lite на 600 моноблоке , звучанием доволен, для поседнева самый топ за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
доставка 5 дней, если готовы дождаться то заказывайте
Достоинства:
Комментарий:
Данный товар к покупке советую .
Отзывы о товаре Автомагнитола ACV AVS-916BG 1Din
Достоинства:
Комментарий:
Работает все,BT конектится сразу настройка простая надо просто потыкать
Достоинства:
Комментарий:
пока работает , пришло всё целым , проблем с установкой не возникло , звук нормальный где то примерно на 4 .
Достоинства:
Комментарий:
На первый взгляд все хорошо.Нужно время,чтобы понять что и как.За несколько дней трудно дать оценку.Пройдёт время,тогда можно будет дать объективную оценку,а пока будем надеяться,что магнитола прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену хорошая магнитола, блютуз работает, более толстая рамка по сравнению с аналогами, нужно проклеить антискрипом
Достоинства:
Комментарий:
Меня все устраивает, магнитола понравилась,блютуз поддерживает,usb. Все работает,а больше в принципе то мне и ненадо. Уже пользуюсь около 9 месяцев,работает исправно
Достоинства:
Комментарий:
поёт нормуль ..цена качество
Достоинства:
Комментарий:
Нет пульта в комплекте,подключу дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Пока работает, посмотрим сколько прослужит
Достоинства:
Комментарий:
обычная магнитолка, нет перелистывания по папкам
Достоинства:
Комментарий:
мне магнтола очень понравилось! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
В холода иногда не включается, теряется связь с телефоном по Bluetooth
Достоинства:
Комментарий:
пришла во время,сборка качественная,по инструкциям управление через блюпуп,установлю дополню отзыв!и так подключил,к приложению скаченного с маркета подключится так и не смог т.е. с тел. управлять не получится(-)!в эстальном меня все порадовало блюпуп не отстает,подсветка меняется,короче свои бабки оправдывает на ура
Достоинства:
Комментарий:
тянет pride ruby от башки и саб machete lite на 600 моноблоке , звучанием доволен, для поседнева самый топ за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
доставка 5 дней, если готовы дождаться то заказывайте
Достоинства:
Комментарий:
Данный товар к покупке советую .