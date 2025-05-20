Антенна FM Триада-276 Пассивная, на магните
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%870 руб. 1 007 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 456401
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Антенна автомобильная
Дополнительно
в упаковке 5 шт.
Особенности
пассивная
Размеры в упаковке, см
15х9х9
Вес, г.
500
Описание товара Антенна FM Триада-276 Пассивная, на магните
Наружная пассивная автомобильная радио антенна на магните Триада MA 276 предназначена для приема УКВ, FM, AM. Антенну Триада 276 отличает сверхкомпактный уникальный современный дизайн.
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Наружная пассивная автомобильная радио антенна на магните Триада MA 276 предназначена для приема УКВ, FM, AM. Антенну Триада 276 отличает сверхкомпактный уникальный современный дизайн.
Достоинства:
Комментарий:
взял просто для вида. с боков заклепанная, внутри: магнит круглый простой, сверху медная пластина куполом. реально кому надо то поможет. а я засунул туда вместо простого магнита мощный неодимовый магнит, чтобы с трудом можно было снять. да и на скорости 150 не улетали, а если всё-таки снимут то включится сигнализация и рег сработает. покупкой доволен как слон. все спрашивают для чего это. а я такой "усилитель сотовой связи и интернета" и они такие ниииичего себе.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел всё норм рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
в городе работает, на свои деньги. за городом хуже.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя, все целое, магнит крепкий, но на скорости не проверял, радио ловит отлично
Достоинства:
Комментарий:
Выглядид хорошо, посмотрим в работе
Достоинства:
Комментарий:
Крепится хорошо,а вот ловит не очень.
Антенна FM Триада-276 Пассивная, на магните - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Антенна FM Триада-276 Пассивная, на магните
Достоинства:
Комментарий:
взял просто для вида. с боков заклепанная, внутри: магнит круглый простой, сверху медная пластина куполом. реально кому надо то поможет. а я засунул туда вместо простого магнита мощный неодимовый магнит, чтобы с трудом можно было снять. да и на скорости 150 не улетали, а если всё-таки снимут то включится сигнализация и рег сработает. покупкой доволен как слон. все спрашивают для чего это. а я такой "усилитель сотовой связи и интернета" и они такие ниииичего себе.
Достоинства:
Комментарий:
товар пришел всё норм рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
в городе работает, на свои деньги. за городом хуже.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя, все целое, магнит крепкий, но на скорости не проверял, радио ловит отлично
Достоинства:
Комментарий:
Выглядид хорошо, посмотрим в работе
Достоинства:
Комментарий:
Крепится хорошо,а вот ловит не очень.