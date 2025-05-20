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Антенна FM Триада-276 Пассивная, на магните купить с доставкой в Москве
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Антенна FM Триада-276 Пассивная, на магните

6 Отзывы
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Антенна FM Триада-276 Пассивная, на магните - фото 1
Антенна FM Триада-276 Пассивная, на магните - фото 2
Антенна FM Триада-276 Пассивная, на магните - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
  • Антенна FM Триада-276 Пассивная, на магните - фото 1
  • Антенна FM Триада-276 Пассивная, на магните - фото 2
  • Антенна FM Триада-276 Пассивная, на магните - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
870 руб.  1 007 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 456401
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Характеристики

Бренд
Триада
Тип товара
Антенна автомобильная
Дополнительно
в упаковке 5 шт.
Особенности
пассивная
Размеры в упаковке, см
15х9х9
Вес, г.
500

Описание товара Антенна FM Триада-276 Пассивная, на магните

Наружная пассивная автомобильная радио антенна на магните Триада MA 276 предназначена для приема УКВ, FM, AM. Антенну Триада 276 отличает сверхкомпактный уникальный современный дизайн.

Отзывы о товаре Антенна FM Триада-276 Пассивная, на магните

Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Борис П.

Достоинства:


Комментарий:
взял просто для вида. с боков заклепанная, внутри: магнит круглый простой, сверху медная пластина куполом. реально кому надо то поможет. а я засунул туда вместо простого магнита мощный неодимовый магнит, чтобы с трудом можно было снять. да и на скорости 150 не улетали, а если всё-таки снимут то включится сигнализация и рег сработает. покупкой доволен как слон. все спрашивают для чего это. а я такой "усилитель сотовой связи и интернета" и они такие ниииичего себе.
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Джамшед М.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел всё норм рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
в городе работает, на свои деньги. за городом хуже.
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя, все целое, магнит крепкий, но на скорости не проверял, радио ловит отлично
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядид хорошо, посмотрим в работе
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Крепится хорошо,а вот ловит не очень.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Триада
Тип товара
Антенна автомобильная
Дополнительно
в упаковке 5 шт.
Особенности
пассивная
Описание
Наружная пассивная автомобильная радио антенна на магните Триада MA 276 предназначена для приема УКВ, FM, AM. Антенну Триада 276 отличает сверхкомпактный уникальный современный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Борис П.

Достоинства:


Комментарий:
взял просто для вида. с боков заклепанная, внутри: магнит круглый простой, сверху медная пластина куполом. реально кому надо то поможет. а я засунул туда вместо простого магнита мощный неодимовый магнит, чтобы с трудом можно было снять. да и на скорости 150 не улетали, а если всё-таки снимут то включится сигнализация и рег сработает. покупкой доволен как слон. все спрашивают для чего это. а я такой "усилитель сотовой связи и интернета" и они такие ниииичего себе.
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2024
Джамшед М.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришел всё норм рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Сергей Р.

Достоинства:


Комментарий:
в городе работает, на свои деньги. за городом хуже.
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя, все целое, магнит крепкий, но на скорости не проверял, радио ловит отлично
Источник: Яндекс Маркет
06.06.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядид хорошо, посмотрим в работе
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Крепится хорошо,а вот ловит не очень.


Антенна FM Триада-276 Пассивная, на магните - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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