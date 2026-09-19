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Комплект для инсталляции AM.PM Pro I012704 купить с доставкой в Москве
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Комплект для инсталляции AM.PM Pro I012704

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Комплект для инсталляции AM.PM Pro I012704 - фото 1
Комплект для инсталляции AM.PM Pro I012704 - фото 2
Комплект для инсталляции AM.PM Pro I012704 - фото 3
Комплект для инсталляции AM.PM Pro I012704 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Инсталляция для унитаза
  • Комплект для инсталляции AM.PM Pro I012704 - фото 1
  • Комплект для инсталляции AM.PM Pro I012704 - фото 2
  • Комплект для инсталляции AM.PM Pro I012704 - фото 3
  • Комплект для инсталляции AM.PM Pro I012704 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 790 руб. 
Начислим 2208 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 456182
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Комплект для инсталляции AM.PM Pro I012704
36 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Инсталляция для унитаза
Высота, см
130
Кол-во режимов смыва
2
Крепление
к капитальной стене
Механизм смыва
механический
Область применения
для подвесного унитаза
Цвет кнопки
хром
Ширина, см
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.19х0.54х0.19
Вес, кг.
15

Описание товара Комплект для инсталляции AM.PM Pro I012704

Максимально полная комплектация - все необходимые крепления, патрубки, звукоизолирующая прокладка в комплекте. Вертикальные ребра жесткости в конструкции рамы дополнительная опора в месте давления керамики на стену. Благодаря им инсталляция более универсальная и подходит для унитазов любых размеров, включая унитазы с небольшой контактной поверхностью. Нет необходимости докупать дополнительные аксессуары для монтажа таких унитазов. Благодаря цельному стальному профилю 40*40 мм толщиной 2 мм инсталляция выдерживает нагрузку до 400 кг. Цельный бесшовный бачок из полиэтилена с защитой от конденсации. Комфортное использование благодаря заливному клапану с низким уровнем шума - менее 20 Дб. Состав комплекта: инсталляция, арматура, патрубки, звукоизолирующая прокладка, гарантийный талон, инструкция. Внимание: инсталляция AM PM Pro I012704 для подвесного унитаза продается без клавиши смыва

Отзывы о товаре Комплект для инсталляции AM.PM Pro I012704




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Инсталляция для унитаза
Высота, см
130
Кол-во режимов смыва
2
Крепление
к капитальной стене
Механизм смыва
механический
Область применения
для подвесного унитаза
Цвет кнопки
хром
Ширина, см
50
Страна производитель
Китай
Описание
Максимально полная комплектация - все необходимые крепления, патрубки, звукоизолирующая прокладка в комплекте. Вертикальные ребра жесткости в конструкции рамы дополнительная опора в месте давления керамики на стену. Благодаря им инсталляция более универсальная и подходит для унитазов любых размеров, включая унитазы с небольшой контактной поверхностью. Нет необходимости докупать дополнительные аксессуары для монтажа таких унитазов. Благодаря цельному стальному профилю 40*40 мм толщиной 2 мм инсталляция выдерживает нагрузку до 400 кг. Цельный бесшовный бачок из полиэтилена с защитой от конденсации. Комфортное использование благодаря заливному клапану с низким уровнем шума - менее 20 Дб. Состав комплекта: инсталляция, арматура, патрубки, звукоизолирующая прокладка, гарантийный талон, инструкция. Внимание: инсталляция AM PM Pro I012704 для подвесного унитаза продается без клавиши смыва
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект для инсталляции AM.PM Pro I012704 - по цене 36790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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