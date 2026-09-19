Комплект для инсталляции AM.PM Pro I012704
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Характеристики
Описание товара Комплект для инсталляции AM.PM Pro I012704
Максимально полная комплектация - все необходимые крепления, патрубки, звукоизолирующая прокладка в комплекте. Вертикальные ребра жесткости в конструкции рамы дополнительная опора в месте давления керамики на стену. Благодаря им инсталляция более универсальная и подходит для унитазов любых размеров, включая унитазы с небольшой контактной поверхностью. Нет необходимости докупать дополнительные аксессуары для монтажа таких унитазов. Благодаря цельному стальному профилю 40*40 мм толщиной 2 мм инсталляция выдерживает нагрузку до 400 кг. Цельный бесшовный бачок из полиэтилена с защитой от конденсации. Комфортное использование благодаря заливному клапану с низким уровнем шума - менее 20 Дб. Состав комплекта: инсталляция, арматура, патрубки, звукоизолирующая прокладка, гарантийный талон, инструкция. Внимание: инсталляция AM PM Pro I012704 для подвесного унитаза продается без клавиши смыва
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