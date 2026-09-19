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Клавиша для инсталляции AM.PM Pro M I048031 купить с доставкой в Москве
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Клавиша для инсталляции AM.PM Pro M I048031

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Клавиша для инсталляции AM.PM Pro M I048031 - фото 1
Клавиша для инсталляции AM.PM Pro M I048031 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиша смыва
  • Клавиша для инсталляции AM.PM Pro M I048031 - фото 1
  • Клавиша для инсталляции AM.PM Pro M I048031 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 690 руб. 
Начислим 522 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 456169
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клавиша для инсталляции AM.PM Pro M I048031
8 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
14.2
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
кнопка, инструкция, упаковка
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для подвесного унитаза
Цвет кнопки
никель
Ширина, см
21.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х16х15
Вес, г.
600

Описание товара Клавиша для инсталляции AM.PM Pro M I048031

Современная пневматическая клавиша для инсталляции в цвете никель - небольшая деталь, которая всегда будет на виду. Клавиша изготовлена из пластика и имеет гарантию 2 года. После нажатия на клавишу на матовой поверхности не остается отпечатков пальцев.

Отзывы о товаре Клавиша для инсталляции AM.PM Pro M I048031




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Клавиша смыва
Высота, см
14.2
Кол-во режимов смыва
2
Комплектация
кнопка, инструкция, упаковка
Механизм смыва
Пневматический
Область применения
для подвесного унитаза
Цвет кнопки
никель
Ширина, см
21.2
Страна производитель
Китай
Описание
Современная пневматическая клавиша для инсталляции в цвете никель - небольшая деталь, которая всегда будет на виду. Клавиша изготовлена из пластика и имеет гарантию 2 года. После нажатия на клавишу на матовой поверхности не остается отпечатков пальцев.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиша для инсталляции AM.PM Pro M I048031 – стоимость товара 8690 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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