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Смеситель для умывальника Dorff Stark D1100210 купить с доставкой в Москве
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Смеситель для умывальника Dorff Stark D1100210

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Смеситель для умывальника Dorff Stark D1100210 - фото 1
Смеситель для умывальника Dorff Stark D1100210 - фото 2
Смеситель для умывальника Dorff Stark D1100210 - фото 3
Смеситель для умывальника Dorff Stark D1100210 - фото 4
Смеситель для умывальника Dorff Stark D1100210 - фото 5
Смеситель для умывальника Dorff Stark D1100210 - фото 6
Смеситель для умывальника Dorff Stark D1100210 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
76
Длина излива
92
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для умывальника Dorff Stark D1100210 - фото 1
  • Смеситель для умывальника Dorff Stark D1100210 - фото 2
  • Смеситель для умывальника Dorff Stark D1100210 - фото 3
  • Смеситель для умывальника Dorff Stark D1100210 - фото 4
  • Смеситель для умывальника Dorff Stark D1100210 - фото 5
  • Смеситель для умывальника Dorff Stark D1100210 - фото 6
  • Смеситель для умывальника Dorff Stark D1100210 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 456093
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Характеристики

Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, инструкция
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
76
Длина излива
92
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
20х18х7
Вес, кг.
1.7

Описание товара Смеситель для умывальника Dorff Stark D1100210

Смеситель для умывальника Dorff Stark D1100210 из коллекции Stark - пример немецкого лаконичного дизайна и эргономики. Качественные материалы, внушительная гарантия и доступная цена - отличный выбор для практичных пользователей.



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Отзывы о товаре Смеситель для умывальника Dorff Stark D1100210




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Характеристики
Бренд
Dorff
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, инструкция
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
76
Длина излива
92
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Страна производитель
Германия
Описание
Смеситель для умывальника Dorff Stark D1100210 из коллекции Stark - пример немецкого лаконичного дизайна и эргономики. Качественные материалы, внушительная гарантия и доступная цена - отличный выбор для практичных пользователей.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие
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Отзывы


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