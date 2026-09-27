Розетка 2-м ATLAS DESIGN с заземл. 16А в сборе карбон SchE ATN001024
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Розетка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 447281
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Розетка
вид материала
термопласт
Высота устройства
125
Глубина устройства
50
Дифференциальная токовая защита
нет
Для скрытого монтажа
да
Защитный (заземляющий) контакт
да
Исполнение для скрытого монтажа
да
Количество отключаемых розеток
0
Количество постов (мест)
2
Количество штепсельных розеток с заземлением
2
Механизм извлечения
нет
Номинальный ток штепсельной розетки
16
Подходит для степени защиты IP
IP20
Способ монтажа
скрытой установки
Способ присоединения
винтовая клемма
Цвет элементов управления
черный
Частота по
50
Частота с
50
Число штепсельных розеток
2
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
13х8х3
Вес, г.
87
Описание товара Розетка 2-м ATLAS DESIGN с заземл. 16А в сборе карбон SchE ATN001024
Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет карбон) с заземлением, без шторок. Подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета
Смотрите также: Коробки и клеммы, Разъемы и соединители, Электроустановочные изделия
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Розетка
вид материала
термопласт
Высота устройства
125
Глубина устройства
50
Дифференциальная токовая защита
нет
Для скрытого монтажа
да
Защитный (заземляющий) контакт
да
Исполнение для скрытого монтажа
да
Количество отключаемых розеток
0
Количество постов (мест)
2
Количество штепсельных розеток с заземлением
2
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Механизм извлечения
нет
Номинальный ток штепсельной розетки
16
Подходит для степени защиты IP
IP20
Способ монтажа
скрытой установки
Способ присоединения
винтовая клемма
Цвет элементов управления
черный
Частота по
50
Частота с
50
Число штепсельных розеток
2
Страна производитель
Россия
Розетка двойная Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign (в сборе, цвет карбон) с заземлением, без шторок. Подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Изделие поставляется в комплекте с рамкой того же цвета
Смотрите также: Коробки и клеммы, Разъемы и соединители, Электроустановочные изделия
Смотрите также: Коробки и клеммы, Разъемы и соединители, Электроустановочные изделия
Розетка 2-м ATLAS DESIGN с заземл. 16А в сборе карбон SchE ATN001024 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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