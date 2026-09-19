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Смеситель Lemark Yeti термостатический с гигиеническим душем (LM7820С) купить с доставкой в Москве
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Смеситель Lemark Yeti термостатический с гигиеническим душем (LM7820С)

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Смеситель Lemark Yeti термостатический с гигиеническим душем (LM7820С) - фото 1
Смеситель Lemark Yeti термостатический с гигиеническим душем (LM7820С) - фото 2
Смеситель Lemark Yeti термостатический с гигиеническим душем (LM7820С) - фото 3
Смеситель Lemark Yeti термостатический с гигиеническим душем (LM7820С) - фото 4
Смеситель Lemark Yeti термостатический с гигиеническим душем (LM7820С) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель Lemark Yeti термостатический с гигиеническим душем (LM7820С) - фото 1
  • Смеситель Lemark Yeti термостатический с гигиеническим душем (LM7820С) - фото 2
  • Смеситель Lemark Yeti термостатический с гигиеническим душем (LM7820С) - фото 3
  • Смеситель Lemark Yeti термостатический с гигиеническим душем (LM7820С) - фото 4
  • Смеситель Lemark Yeti термостатический с гигиеническим душем (LM7820С) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
21 818 руб.  25 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 437097
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
16
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
12.1
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
да
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
жеткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х19х17
Вес, кг.
2.88

Описание товара Смеситель Lemark Yeti термостатический с гигиеническим душем (LM7820С)

Термостатический картридж Sedal с гелевым термоэлементом и фиксатором. Кран-букса с керамическими пластинами (угол поворота 90°). Лейка с регулятором напора воды.



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Отзывы о товаре Смеситель Lemark Yeti термостатический с гигиеническим душем (LM7820С)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
16
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
12.1
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
да
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
жеткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Термостатический картридж Sedal с гелевым термоэлементом и фиксатором. Кран-букса с керамическими пластинами (угол поворота 90°). Лейка с регулятором напора воды.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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