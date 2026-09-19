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Вешалка металлическая с ПВХ покрытием,для аксессуаров, 26*44 см купить с доставкой в Москве
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Вешалка металлическая с ПВХ покрытием,для аксессуаров, 26*44 см

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Вешалка металлическая с ПВХ покрытием,для аксессуаров, 26*44 см - фото 1
Вешалка металлическая с ПВХ покрытием,для аксессуаров, 26*44 см - фото 2
Вешалка металлическая с ПВХ покрытием,для аксессуаров, 26*44 см - фото 3
Вешалка металлическая с ПВХ покрытием,для аксессуаров, 26*44 см - фото 4
Вешалка металлическая с ПВХ покрытием,для аксессуаров, 26*44 см - фото 5
Вешалка металлическая с ПВХ покрытием,для аксессуаров, 26*44 см - фото 6
Вешалка металлическая с ПВХ покрытием,для аксессуаров, 26*44 см - фото 7
Вешалка металлическая с ПВХ покрытием,для аксессуаров, 26*44 см - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вешалки для одежды
  • Вешалка металлическая с ПВХ покрытием,для аксессуаров, 26*44 см - фото 1
  • Вешалка металлическая с ПВХ покрытием,для аксессуаров, 26*44 см - фото 2
  • Вешалка металлическая с ПВХ покрытием,для аксессуаров, 26*44 см - фото 3
  • Вешалка металлическая с ПВХ покрытием,для аксессуаров, 26*44 см - фото 4
  • Вешалка металлическая с ПВХ покрытием,для аксессуаров, 26*44 см - фото 5
  • Вешалка металлическая с ПВХ покрытием,для аксессуаров, 26*44 см - фото 6
  • Вешалка металлическая с ПВХ покрытием,для аксессуаров, 26*44 см - фото 7
  • Вешалка металлическая с ПВХ покрытием,для аксессуаров, 26*44 см - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
350 руб.  467 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 434199
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Характеристики

Бренд
Рыжий Кот
Тип товара
Вешалки для одежды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х26х1
Вес, г.
291

Описание товара Вешалка металлическая с ПВХ покрытием,для аксессуаров, 26*44 см

Металлическая вешалка с ПВХ покрытием Рыжий кот, для аксессуаров, 26*44 см, 008389 обеспечивает бережное и удобное хранение вещей. Модель предназначена для различных аксессуаров одежды. Изготовлена из металла, имеет ПВХ покрытие, что гарантирует длительную эксплуатацию?????? изделия. Габаритные размеры вешалки составляют 26х44 см.

Отзывы о товаре Вешалка металлическая с ПВХ покрытием,для аксессуаров, 26*44 см




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Рыжий Кот
Тип товара
Вешалки для одежды
Страна производитель
Китай
Описание
Металлическая вешалка с ПВХ покрытием Рыжий кот, для аксессуаров, 26*44 см, 008389 обеспечивает бережное и удобное хранение вещей. Модель предназначена для различных аксессуаров одежды. Изготовлена из металла, имеет ПВХ покрытие, что гарантирует длительную эксплуатацию?????? изделия. Габаритные размеры вешалки составляют 26х44 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вешалка металлическая с ПВХ покрытием,для аксессуаров, 26*44 см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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