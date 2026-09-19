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Насадка из микрофибры для швабры Spray купить с доставкой в Москве
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Насадка из микрофибры для швабры Spray

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Насадка из микрофибры для швабры Spray
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Товары для уборки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
300 руб.  370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 434169
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Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Товары для уборки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х13х3
Вес, г.
52

Описание товара Насадка из микрофибры для швабры Spray

Насадка из микрофибры для швабры Spray/ размер насадки 41*14 см. материал - микрофибра

Отзывы о товаре Насадка из микрофибры для швабры Spray




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Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Товары для уборки
Страна производитель
Китай
Описание
Насадка из микрофибры для швабры Spray/ размер насадки 41*14 см. материал - микрофибра
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка из микрофибры для швабры Spray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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